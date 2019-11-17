15 tatil ne zaman? 2019-2020 Sömestr tatili hangi tarihte başlıyor? İşte yarıyıl tarihi

“15 tatil ne zaman başlıyor?” sorusu araştırılıyor. Sömestr tatili hangi tarihte başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ara tatillerin yapılacağını duyurmuştu. İlk ara tatil 18 Kasım’da başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca, ara tatilde öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de öğrenmeleri amacıyla 81 ilde sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenecek. Etkinlik listesine, bu akşam itibarıyla "aratatil.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek. Ara tatilin ardından sıra 15 tatile gelecek.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl 15 tatil 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması ise 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

MEB’TEN ARA TATİL ETKİNLİKLERİ

Milli Eğitim Bakanlığınca, ara tatilde öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de öğrenmeleri amacıyla 81 ilde sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenecek. Etkinlik listesine, bu akşam itibarıyla "aratatil.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

BAKAN’DAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Kasım Cuma günü başlayacak ara tatile ilişkin Twitter hesabından videolu mesajını paylaştı. İşte açıklaması:

Sevgili velilerimiz;

Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. Çocuklarımızı hayattan öğrenmeye, gönderiyoruz, demiştik. Yarın akşam itibarıyla, 81 ilin ara tatil faaliyetlerini, anaokulu, ilk, orta ve lise düzeylerinde 'http://aratatil.meb.gov.tr ' internet adresinden görebilirsiniz.