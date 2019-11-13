15 tatil ne zaman, hangi tarihte? 15 tatil için geri sayım!

“15 tatil ne zaman başlıyor?” sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. 15 tatil tarihi ne zaman? Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor, bu açıklamalara göre tatil planlarını yapıyorlar. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk defa yapılacak olan ara tatillerin ilki 18 Kasım’da başlayacak. Öğrenciler 22 Kasım’a kadar ara tatillerini yapacaklar. Birinci dönem 25 Kasım’da başlayacak. Yarıyıl tatili tarihine ve detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında gerçekleştirilecek. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.