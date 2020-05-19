15 ilde seyahat yasağı ne zaman sona erecek? Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderdi. Bu genelgeye göre, 14 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulmasına ilişkin karar 15 gün daha uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'nın 15 ile yönelik seyahat genelgesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15 İLDE SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?



İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, 14 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulmasına ilişkin karar 15 gün daha uygulanacak.

Genelgeye göre, 20 Mayıs-3 Haziran'da devam edecek 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasına uymayanlara idari para cezası verilecek.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI HANGİ İLLERDE DEVAM EDİYOR?

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek

SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR?



Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor. Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEYAHAT İZİN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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