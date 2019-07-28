Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6582
  • 6,303
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. 15 gündür aranan yaşlı adam bu halde bulundu

15 gündür aranan yaşlı adam bu halde bulundu

15 gündür aranan yaşlı adam bu halde bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hocaköy Barajı yakınlarında bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu. Bulunan parçaların iki hafta önce kaybolan alzaymır hastası Remzi Çitil'e (78) ait olduğu tahmin ediliyor.

Sarıpınar Mahallesi'nde oturan alzaymır hastası Remzi Çitil, geçtiğimiz 14 Temmuz'da evden çıktı. Çitil'den bir daha haber alamayan yakınları bölgede yaptıkları aramada kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine mahalleye gelen, jandarma ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve İHH İnegöl arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 10 gün boyunca devam eden arama çalışmalarında Çitil'in izine rastlanılamadı. Akşam saatlerinde Sarıpınar Mahallesi yakınlarında bulunan Hocaköy Barajı'na yakın bölgede hayvan otlatan bir çoban tarafından bir erkeğe ait vücudundan ayrılmış bir kafa bulundu. Çoban durumu İnegöl Jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak durumu İnegöl Cumhuriyet Savcısına haber verdi. Savcılığın incelemesinin ardından bulunan kafa, kime ait olduğunun belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. 

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Özdemir evlenmek istiyor!
Sertab Erener sahnede düştüğü anları paylaştı... İsyan etti!
Davalı şoför öldü, ceza korumalara
Fasulyeli ekonomi analizi!
Arda Turan'a ikinci evlat mı geliyor?
<p>Almanya´nın Frankfurt kentinde, dün akşam polislerin vatandaşları darp etmesi kameraya kaydedilin

Alman Polisi Vatandaşları Böyle Darp Etti!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor