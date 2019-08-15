15 Ağustos 2019 burç yorumları ve dolunay etkileri! Burçlar bu konulara dikkat!

15 Ağustos 2019 burç yorumları ve dolunay etkileri astroloji meraklıları tarafından araştırılmaya başladı. Günlük burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinilebiliyor. Bugün Kova burcunda işin içinde Venüs’ün de olduğu bir Dolunay meydana gelecek. Dolunayın burçlara etkisi nasıl olacak? 15 Ağustos Perşembe koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları haberimizde...

KOÇ BURCU 15 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün çok enerjik bir güne merhaba dediniz. Bununla ters orantılı olarak önünüze sürekli bir zorluk ve engel çıkabilir. Buna, size bugünün bir esprisi gibiymiş gibi bakıp fazla içselleştirmemelisiniz ve akabinde bunu çözmek için kesinlikle çok serinkanlı bir şekilde güçlü ve pozitif enerjinizi kullanmalısınız.

BOĞA BURCU 15 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Belli başlı konularda kararlar almanız gereken bir güne giriyorsunuz. Bir yandan iş yerinizde işlerle ilgili önemli karalar size bırakılmış durumda diğer yandan sevgilinizle devam edip etmeme karasızlığı içerisindesiniz ve diğer bir yanda da aileniz bazı konularda size fazla sorumluluk yüklüyor gibi görünüyor. Sakin olun ve mantığınızı kullanarak hareket edin. Bu zorlu durumları başarıyla atlatabilirseniz uzun bir dönem iç huzurunuz ve keyifli günler sizi bekliyor.

İKİZLER BURCU 15 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün stresli ve depresif bir zaman zarfından sonra biraz daha sakin ve kararlı olduğunuz bir döneme başladınız. Kararlılığınız bugün yapacağınız işlerde çok dikkatli ve tuttuğunu koparan bir tavır sergilemeniz için adeta size bir yol gösterici olacaktır. Bunu mantığınız ve duygusal zekanızla da birleştirebilirseniz bugün harika bir gün sizi bekliyor olacak. Akşam saatlerinde yeni bir tanışma yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU 15 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu sıralar bir süre önce başladığınız sosyal aktivitede yükselişe geçtiğiniz bir dönem. Kendinizdeki olumlu değişiklikleri olarak fark ediyor ve mutlu oluyorsunuz. Ama bu mutluluktan dolayı rehavete kapılmamanız ve daha yeni yeni başlamış olduğunuzu hatırlayarak emek harcamanız gerektiğini es geçmemelisiniz. Kredi kartınıza dikkat, sizi üzebilir.

ASLAN BURCU 15 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün uyandığınız andan itibaren önünüzde gelişen tüm olaylarla ilgili daha dikkatli ve odaklı yaklaşıyorsunuz. Bu da size muhteşem bir yorum gücü katıyor. Çevreniz tarafından bu yorumlarınız fark edilip sizden birçok fikir istenebilir. Zor günler için sakladığınız birikimlerinizin günü geldi. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

BAŞAK BURCU 15 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kırılgan ve utangaç yapınızdan kurtulup daha atılgan, cesur ve akılcı bir güne girdiniz. Bu akılcılığınızı bir değil birçok konuda kullanmalısınız. Elinizden geldiğince bunu kaybetmemeli ve odaklandığınız şeylerin tamamını öğrenerek doğru bir sonuca ulaşmalısınız. Ayrıca bu ataklığınızı uzun zamandır hoşlandığınız kişiye açılmak içinde kullanırsanız çok mutlu olabilirsiniz..

TERAZİ BURCU 15 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün hafta ortasına gelmiş olmanıza rağmen hala birçok işiniz var. Biraz kararsız görünüyorsunuz ve stres yapabilirsiniz. Bu durumun içinden çıkmak için soğukkanlı bir şekilde iş programı yapmanız gerekiyor. Partnerinize de zaman ayırmanız gerekiyor çünkü ihmal edildiğini düşünüyor.

AKREP BURCU 15 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün sizin için sakin ve yaratıcı olduğunuz bir gün olarak başladı. Bu yönden kendinizi şanslı hissetmeli ve bunu kendiniz için iyi değerlendirmelisiniz. Yarattığınız işler iş ortamınıza herkese yol gösterici olabilir ve örnek alınabilir. Bu da sizi keyiflendirecektir bu yüzden yaratıcılığınızı akılcı bir şekilde geliştirmeye baksanız iyi olur.

YAY BURCU 15 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Keyfinizin yerinde olduğu bir güne başladınız. Sabahın ilk saatlerinde işyerinde yeni bir görev üstleneceksiniz. Bu sizi bayağı keyiflendirecek. Bu yeni iş kolu sayesinde birçok bilgi ve ustalık öğrenme şansına sahipsiniz bu yüzden de çok iyi değerlendirmeniz sizin açınızdan çok iyi olur. Baş ağrılarınız sizi biraz üzebilir.

OĞLAK BURCU 15 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu sıralar ailenizle yaşadığınız çatışmalar sizi biraz bunaltmış görünüyor. Konularla ilgili aslında hemen hemen aynı şeylerden bahsediyor olmanıza rağmen çatışmalar yaşamanız sizi de onları da yıpratıyor. Bunları çözmek için siz bir adım atsanız gerisi gelebilir bunu ihmal etmeyin. Parasal konularda eliniz çok açık, bu sizi üzebilir, biraz dikkat.

KOVA BURCU 15 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son günlerde her gün birbirinin aynısı neredeyse. Bu monotonluk sizi bir hayli sıkıyor ve moralinizi çok bozuyor. En azından kısa süreli bir tatile ihtiyacınız olduğu kesin. Sevgilinize de zaman ayıramıyorsunuz zaten. Hem kendiniz hem ilişkiniz için sıradanlığa son verecek planlar yapmanızda fayda var.

BALIK BURCU 10 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu sıralar sevgilinize karşı fazla hassas ve kıskanç olduğunuz bir dönem geçiriyorsunuz. Bu kıskaçlıklarınız tartışmalarınızın başlamasına sebep oluyor. Daha sakin ve akıllıca davranmanızda fayda var. Yersiz tartışmaklar ikinizi de yıpratıyor. Yatırım için çok iyi bir zamanlama, gelen teklifleri iyi düşünüp değerlendirin.(Kaynak:Kadinlarduysun.com)