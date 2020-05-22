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  3. 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni başladı
22 Mayıs 2020 Cuma 11:23 | Son Güncelleme:

15-20 yaş arası sokağa çıkma izni başladı

15-20 yaş arası sokağa çıkma izni başladı

Son Dakika Haberleri.. Normalleşme planı çerçevesinde, bugün 15-20 yaş arasındaki kişilere verilen dört saat süreli sokağa çıkma izni, saat 11.00 itibariyle başladı.

Korona virüs salgınında normalleşme planı çerçevesinde 0-14 yaş, 15-20 yaş ve 65 yaş üstü olmak üzere üç farklı yaş grubundaki vatandaşlar için bir süredir belirli tarih ve saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. Bu kapsamda bugün de 15-20 yaş arasındaki kişilere izin verildi. 15-20 yaş arasındaki gençlere sokağa çıkma izni saat 11.00 itibarıyla başladı. 15-20 yaş arasındaki gençler, saat 11.00 ila 15.00 arasında sokağa çıkabilecek.

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