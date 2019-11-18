Kim Milyoner Olmak İster sorusu 1453'te ölen bir Meksikalı, hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz? Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından birisi olan Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen programda yarışmacılara birbirinden kaliteli ve zor sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

1453'te ölen bir Meksikalı, hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz?

A: Domates

B: Mısır

C: Avakado

D: Muz

Doğru cevap: D Muz