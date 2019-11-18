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  3. 1453'te ölen bir Meksikalı, hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz?

1453'te ölen bir Meksikalı, hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz?

1453'te ölen bir Meksikalı, hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz"

Kim Milyoner Olmak İster sorusu 1453'te ölen bir Meksikalı, hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster tüm hızıyla devam ediyor. Hem bilgi veren, hem de eğlenceli anlara ev sahipliği yapan programda çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından aratılıyor. İşte 18 Kasım Pazartesi günü çıkan soru…

Kim Milyoner Olmak İster sorusu 1453'te ölen bir Meksikalı, hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz? Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından birisi olan Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen programda yarışmacılara birbirinden kaliteli ve zor sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

1453'te ölen bir Meksikalı, hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz?

A: Domates

B: Mısır

C: Avakado

D: Muz

Doğru cevap: D Muz

 

 

 


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