14 Şubat'ta okullar tatil mi? (Yarın) Cuma kar tatili olan iller hangileri? İşte Valilik açıklamaları

14 Şubat Cuma okullar tatil mi? sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. Yoğun kar yağışı nedeni ile bugün birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Kar tatili açıklamaları Valilikler tarafından peş peşe geldi. Karın tadını çıkaran öğrenciler ve velileri gözlerini Cuma günü kar tatili haberlerine çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, kar yağışlarının ; Güneydoğu Anadolu Bölge geneli ile Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli kar (10-20 cm. kar), Van, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar şeklinde (20 cm. üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

14 ŞUBAT'TA KAR TATİLİ OLAN İLLER

*Kar tatili haberleri geldikçe haberimizin içerisine eklenecektir.

BİTLİS

Valilik tarafından dün yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerdeki okullarda 13-14 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Tatvan Kaymakamlığı da kötü hava koşulları nedeniyle iki gün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçedeki yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat'ta eğitime ara verildiğini, kamu personeli engelli ve hamilelerin ise idari izinli olacağı belirtildi.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Sinop ve Samsun dışında), Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar çevreleri ve Kütahya'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölge geneli ile Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Malatya, Elazığ çevrelerinde kuvvetli kar (10-20 cm. kar), Van, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar şeklinde (20 cm. üzeri) olacağı tahmin edilen yağışların; İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Kütahya, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde ise yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KAR ERİMELERİNE DİKKAT! Doğu Karadeniz Bölgesinin 500 metre altında yüksekliğe sahip yerlerinde kar erimeleri beklenmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN VE KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARI UYARISI : Kar yağışlarının ; Güneydoğu Anadolu Bölge geneli ile Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli kar (10-20 cm. kar), Van, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar şeklinde (20 cm. üzeri) olacağı tahmin edildiğinden, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli'nin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, Kütahya'nın doğusu ile Afyonkarahisar çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Kahramanmaraş ile Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Perşembe) öğle saatlerine kadar Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Kayseri çevrelerinde yer yer kuvvetli kar (10-20 cm.) şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey doğusunda buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; yer yer kuvvetli kar (10-20 cm.) şeklinde olması bekleniyor.

SİVAS °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Sinop dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla hafif yağmurlu

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli kar (10-20 cm.), Van, Hakkari ve Şırnak'ta ise yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (10-20 cm.) olması bekleniyor.

VAN °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli (10-20 cm.) olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (10-20 cm.) olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SİİRT °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (10-20 cm.) olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (10-20 cm.) olması bekleniyor.