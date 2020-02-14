14 Şubat Sevgililer Günü'nü es geçmedi! Gizemli eserin sahibi ortaya çıktı

Efsanevi sokak sanatçısı Banksy, bu hafta başında Bristol’de bir duvara yapılan Sevgililer Günü eserinin kendisine ait olduğunu doğruladı.

Gizemli sokak sanatçısı Banksy’nin son duvar resmi, İngiltere’nin Bristol kentindeki Barton Hill bölgesinde bir evin duvarına çizilen ve elinde sapanla çiçek fırlatan kız resmi oldu. Eser ilk olarak 13 Şubat sabahı fark edildi.

Sevgililer Günü nedeniyle yapıldığı düşünülen eserin kime ait olduğu bir süre gizemini korusa da Banksy’nin Instagram hesabından yaptığı paylaşım soru işaretlerini giderdi.

İngiliz basını, eserin yer aldığı evin sahibi Edwin Simons’un o gün 67. doğumgününü kutladığını yazdı. Simons’un kızı Kelly Woodruff da, “O kadar çok insan gelip fotoğraf çekiyor ki, bu harika, inanılmaz ve çok güzel” dedi.

Aile esere zarar gelmemesi için üzerine cam bir panel yerleştirmeyi düşündüklerini de belirtti.

Banksy’nin, Birmingham kentinde yaptığı ve evsiz bir adamın yattığı bankı taşıyan renk geyiklerine yer verdiği eseri saatler içinde tahrif edilmiş, yetkililer cam bir panelle eseri koruma altına almıştı.