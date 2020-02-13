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  3. 14 Şubat Kayseri'de Cuma günü okullar tatil mi? Kayseri Valiliği kar tatili açıklamaları

14 Şubat Kayseri'de Cuma günü okullar tatil mi? Kayseri Valiliği kar tatili açıklamaları

14 Şubat Kayseri'de Cuma günü okullar tatil mi" Kayseri Valiliği kar tatili açıklamaları

Kayseri'de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeni ile 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil edilmişti. Kayserililer yarın için de gelecek kar tatili açıklamasını bekliyor. "14 Şubat Kayseri'de Cuma günü okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Meteoroloji'nin son verilerine göre Kayseri,Sivas ve Nevşehir çevrelerinin ise akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor..

14 Şubat Kayseri'de Cuma günü okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kayseri'de yaşanan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile bugün (13 Şubat Perşembe) okullar tatil edilmişti. Öğrenci ve veliler Valilik tarafından yapılacak yeni kar tatili açıklamalarını bekliyor. Meteorolojiye göre, Bölge genelinin çok bulutlu, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin öğlen, Kayseri,Sivas ve Nevşehir çevrelerinin ise akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

KAYSERİ'DE CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'de şuana kadar Cuma günü için kar tatili açıklaması gelmedi.

KAYSERİ HAVA DURUMU

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Bölge genelinin çok bulutlu, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin öğlen, Kayseri,Sivas ve Nevşehir çevrelerinin ise akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


UYARILAR

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülebileceğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


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