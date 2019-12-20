14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hacı Halil Bektaş Ortaokulu 5-D sınıfındaki bazı öğrenciler, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okul idaresine başvurdu.



Haber verilmesi üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 14 öğrenciyi Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü.



Hazır kek yedikleri öğrenilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

AA