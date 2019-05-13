14 Mayıs Eczacılık Günü kutlama mesajları! Eczacılık Günü en güzel sözler!

Ülkemizde her yıl, akademik eczacılık eğitiminin başladığı 14 Mayıs tarihi, Eczacılık Günü olarak kutlanıyor. Bu özel ve anlamlı günün yaklaşması ile birlikte 14 Mayıs Eczacılık Günü kutlama mesajları araştırılmaya başlandı. Eczacılık Günü en güzel sözler haberimizin içerisinde yer alıyor. 2009 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Eczacılık Kongresi sırasında, delegasyonun “FIP’in kuruluş tarihi olan 25 Eylül’ün tüm dünyada ortak olarak Dünya Eczacılık Günü adıyla kutlanması” önerisini, Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) delegasyonu oy birliği ile kabul edildi. Eczacılık Günü ne zamandan beri kutlanıyor? Eczacılık Günü nedir? İşte tüm bu soruların yantları haberimizin içerisinde yer alıyor...

14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ NEDİR?

Türk Eczacılar Birliği 2009 yılından itibaren 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nü Eczacılık haftası olarak ve bir tema etrafında kutlamaya başlamıştır. Bu tema çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmaların yaygın ve etkin bir şekilde kamuoyuna duyurulabilmesi, kampanyanın tüm Türkiye'de ortak bir ses yaratması açısından Bölge Eczacı Odaları'nda da eşzamanlı sürdürülmesi önemseniyor.

ECZACILIK GÜNÜ TARİHİ VE ÖNEMİ

14 Mayıs 1839 tarihinde Mektebi Tıbbiyei Adliyei Şahaneye bağlı, eczacılık mesleğine yönelik, bağımsız olarak eğitim vermek üzere bir sınıf açılmıştır. Ülkemizde, eczacılık öğretimine başlanmasının yıl dönümü olan 14 Mayıs, 1968 yılından beri Eczacılık Günü olarak kutlanmaktadır. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, 1953 yılında yürürlüğe girmiş ve eczacılık mesleği, halen bu yasayla icra edilmektedir.

14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI!

Eczacılarımızın Eczacılar Gününü tebrik ederiz..

Tüm eczacılarımızın Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun…

Ülkemizdeki ve tüm dünyadaki eczacıların 14 Mayıs Dünya Eczacılık Gününü kutlarız?

Sağlığımıza hizmet eden tüm değerli eczacılarımızın, Eczacılık Günü kutlu olsun…

Dünya Eczacılar Günü vesileyle, eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, tüm meslektaşlarımızın Eczacılık Günü’nü kutluyoruz.