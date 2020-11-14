14 Kasım Meteoroloji hava durumu: Bugün İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor
Meteoroloji verilerine göre bugün Marmara Bölgesi'nin doğusu, İstanbul ile Edirne'nin güneyinde aralıklı sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu tahminine göre bugün; İstanbul ve bölgenin doğusu ile Edirne'nin güneyi, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusunda aralıklı sağanak tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması beklenirken, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batısı hafif sağanak yağışlı 13
İstanbul: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16
İzmir: Parçalı bulutlu 19
Adana: Parçalı ve az bulutlu 25
Bursa: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14
Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Samsun: Parçalı bulutlu 17
Trabzon: Parçalı bulutlu 16
Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 9
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19