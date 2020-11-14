14 Kasım Meteoroloji hava durumu: Bugün İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu tahminine göre bugün; İstanbul ve bölgenin doğusu ile Edirne'nin güneyi, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusunda aralıklı sağanak tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması beklenirken, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batısı hafif sağanak yağışlı 13

İstanbul: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı bulutlu 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25

Bursa: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı bulutlu 17

Trabzon: Parçalı bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19