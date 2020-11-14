14 Kasım Diyabet Günü nedir? Dünya Diyabet Günü tarihçesi ve mesajları...

14 Kasım Diyabet Günü resmi olarak bugün kutlanıyor. 1921 yılında insülini bulan Fredrick Bantig‘in doğum günü sebebiyle bu tarih seçilmiştir. Diyabet farkındalığını arttırmak amacıyla her yıl gerçekleştirilmektedir. 14 Kasım Diyabet Gününedir, neden kutlanır?

14 KASIM DİYABET GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ile Dünya Diyabet Federasyonu’nun (IDF) tarafından, 1921 yılında insülini bularak diyabet hastası milyonlarca hastanın tedavisini mümkün kılan Fredrick Bantig‘in doğum yıl dönümü anısına 14 Kasım tarihini Dünya Diyabet Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da 2007’den itibaren 14 Kasım Günü’nü resmi olarak “Dünya Diyabet Günü” olarak tanımıştır. Diyabetin sebepleri, belirtileri, tedavisi ve neden olabileceği organ tahribatları açısından halkı aydınlatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenen Dünya Diyabet Günü ülkemizde de Sağlık Bakanlığı öncülüğünde kutlanmaktadır.

DİYABET NEDİR?

Diyabet, kandaki şeker düzeyini dengeleyen insülin hormonunun; eksikliği ve/veya yeterince salgılanmasına rağmen, vücutta kullanılamaması sonucu oluşan kronik metabolizma bozukluğudur. Diyabetin sık görülen başlıca klinik belirtileri; çok su içme, çok idrara çıkma, gece sık idrara çıkma, çok yemek yeme, ağırlık artışı veya zayıflama, bulanık görme, bayanlarda vajinal kaşıntı, halsizlik ve yorgunluktur.

14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ MESAJLARI

Spor Yapalım, Sağlıklı Kalalım, Diyabetten Korunalım.

Yaşam şekerden daha tatlıdır. Sağlıklı beslen, egzersiz yap.

Diyabetle sağlıklı bir yaşam için erken tanı ve tedavi önemlidir.

Günde 30 dakika yürüyüş ve kilo kontrolü ile diyabeti önle.

Hareketsizlikten kurtul,yaşam tarzını değiştir, diyabetten korun.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde tüm hastalara acil şifalar diliyor, herkesi diyabetten korunmak adına sağlıklı beslenmeye ve düzenli egzersiz yapmaya davet ediyorum.