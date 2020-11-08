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  • 13 yaşındaki çocuk: Kurban olayım ceza yazmayın, annem beni öldürür
08 Kasım 2020 Pazar 10:37 | Son Güncelleme:

13 yaşındaki çocuk: Kurban olayım ceza yazmayın, annem beni öldürür

13 yaşındaki çocuk: Kurban olayım ceza yazmayın, annem beni öldürür
DHA

Bursa'da ağabeyinin otomobilini izinsiz alıp, kuzeni Azat K. ile gezmek üzere yola çıkan Mustafa Emre Ç. kaza yaptı. Paniğe kapılan Emre, olay yerine sevk edilen polislere, "Kurban olayım ceza yazma, annem beni öldürür." dedi.

Bursa'da ağabeyinin otomobilini izinsiz alıp, kuzeni Azat K. ile gezmek üzere yola çıkan Mustafa Emre Ç. kaza yaptı. Paniğe kapılan Emre, olay yerine sevk edilen polislere, "Kurban olayım ceza yazma, annem beni öldürür." dedi. 

DHA'da yer alan haberde kaza dün İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Mustafa Emre Ç., ağabeyinin 16 AJY 810 plakalı otomobilini izinsiz alıp, kuzeni Azat K. (17) ile gezmek üzere yola çıktı.

"ANNEM BENİ ÖLDÜRÜR"

Mustafa Emre Ç.'nin kullandığı otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Paniğe kapılan Mustafa Emre Ç., polislere, "Ağabey kurban olayım yapma, ceza yazma annem beni öldürür" dedi. Polis ekibi de, "Sana ceza yazmayacağız" diyerek, Mustafa Emre Ç.'yi sakinleştirmeye çalıştı.

CEZA ARAÇ SAHİBİNE KESİLDİ

Polis, Mustafa Emre Ç.'nin ağabeyi, araç sahibi Erhan Ç.'ye 'ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 2 bin 473 TL ceza yazdı.

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