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Dikkat! İstanbul için sıcaklık uyarısı

Dikkat! İstanbul için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre İstanbul’da bugün havanın parçalı ve az bulutlu; yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı en düşük 5, en yüksek 11 derece olacak.

Çok bulutlu bir hava beklenen İstanbul’da hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Batı ve Kuzeybatı (Karayel), öğle saatlerinde Güneybatı (Lodos), akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu (Keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul’da 14 Şubat günü ise çok bulutlu bir hava beklenirken; hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 10 derece olacağı tahmin ediliyor. Yağmurlu olacağı tahmin edilen 15 Şubat Cumartesi günü en düşük 8, en yüksek 10 derece; çok bulutlu olacak 16 Şubat Pazar günü hava sıcaklığı en düşük 7, en yüksek 10 derece olacak.

(İHA)


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