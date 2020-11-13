13 Kasım hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili uyarı yapıldı. Bugün hava, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinde seyrediyor.

AA'da yer alan habere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinde havanın, parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı aktarıldı.

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Marmara Bölgesi ile Antalya, Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Bolu çevreleri ve Ankara'nın batısında sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.