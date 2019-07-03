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  3. 13 kaçak göçmeni 'Burası İstanbul' diyerek Kırıkkale'ye bıraktılar

13 kaçak göçmeni 'Burası İstanbul' diyerek Kırıkkale'ye bıraktılar

13 kaçak göçmeni 'Burası İstanbul' diyerek Kırıkkale'ye bıraktılar

Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yapan Afgan uyruklu 13 kaçak göçmen “İstanbul” yerine Kırıkkale’ye bırakıldı.

Şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs firması Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yapan ve aralarında çocuk ve kadınlarında olduğu 13 göçmeni “Burası İstanbul” diyerek Kayseri-Kırıkkale karayolu üzerindeki Hasandede köyüne bıraktı. Göçmenleri fark eden köylüler durumu hemen jandarmaya bildirdi. Göçmenler jandarma ekipleri ile birlikte hastaneye götürülerek sağlık kontrolleri yapıldı. Daha sonra Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyündeki sığınma evine teslim edildi. 

(İHA)

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