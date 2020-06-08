12 yaşında, robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı: 3 civciv çıkardı

Koronavirüs nedeniyle okulların kapanıp uzaktan eğitime geçmesinin ardından İsmail Tatar, derslerini internetten takip etti. Ancak 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalmaktan canı sıkılan Tatar, kuluçka makinesi yapmaya karar verdi. Civcivleri çok seven 7 yaşındaki kız kardeşi Gül Nida'yı da sevindirmek isteyen İsmail Tatar, karton kutu ve köpük kullanarak 10 günde kuluçka makinesini yaptı. Makineyi çalıştırmak için de dijital çağın vazgeçilmezi olan robotik kodlamayı kullanan küçük İsmail, makinenin sıcaklığının, neminin ne kadar olacağını, yumurtaların hangi zaman aralıklarıyla kaç derecelik açıyla döndürüleceğini yazdığı kodlarla belirledi.

'CAN SIKINTISINDAN HOBİ OLARAK YAPTIM'

İsmail Tatar, 120 lira harcayarak yaptığı makineyi daha sonra yumurtalarını yerleştirdi ve 3 civciv çıkarmayı başardı. Daha önce böyle bir makine yapmayı düşündüğünü ifade eden Tatar, "Evde kalmışken boş vaktimi değerlendirmek için böyle bir kuluçka makinesi yapmak aklıma geldi. Birazcık araştırma yaptım 'Nasıl viyol yapabilirim?' diye bazı yerlerden fikir edindim. Sonra aklımda bazı tasarımlar oluşturdum, en sonunda da böyle bir viyol yaptım. Bu makine aslında daha çok can sıkıntısından, hobi olarak yaptım, belirli bir amacı yok" diye konuştu.

Makineye yerleştirdiği yumurtalardan 21 gün sonra civciv çıktığını belirten İsmail Tatar, "Bugüne kadar 3 tane civcivim çıktı. Makine başarılı. Bunu gördüm ve bu bana yetti" dedi.

MAKİNENİN ÇALIŞMASINI ANLATTI

Yaptığı kuluçka makinesinde robotik kodlama kullandığını ve bu sayede makinenin yapmasını istediklerinin kodlarını yazmasının yeterli olduğunu ifade eden İsmail Tatar, şöyle konuştu:

"Makineyi yaparken arduinoyu kullandım. Arduino bir çip ve içerisine yazdığınız kodlarla birçok şeyi yapabiliyor. Ben burada arduinoyu viyol yapmak için kullandım. Arduino, serum motoruna sinyal gönderiyor ve serum motoru da içerideki viyolü 45 derecelik açılarla çeviriyor. Nemi ve ısıyı ayarlayabilmek için içerisine ampul koydum. Bu ampulü kontrol eden burada bir tane termostat var ve o termostat benim istediğim sıcaklığa gelince ampulü kapatıyor, açıyor. İçerideki havanın sürekli dolaşması için de bir fan var. Bu yumurtalar karbondioksit yaydığı için sürekli oksijen almaları ve karbondioksitin dışarı çıkması gerekiyor. O fan içerideki havayı deliklere gönderiyor. Ayrıca nemi tutturabilmek için nem ölçer koydum ve o nem ölçer sayesinde nenim yüzde kaç olması gerektiğini ayarlayabiliyorum."

'ÇOCUKLARI İYİ YETİŞTİRİRSEK GELECEKTE ÇOK BÜYÜK ŞEYLERE İMZA ATARLAR'

Küçük öğrencinin eğitim gördüğü özel kolejin müdürü Nurullah Çelebi Köker, 3 yıldır okulda robotik kodlama dersi verdiklerini belirterek, "Çocukların kafalarının bu noktaya odaklanmaları ve hatta birtakım şeyler yapması için öğretmenlerimiz bir takım çalışma yaptılar. Öğrencimiz bundan esinlenerek çok basit maddelerden, kutulardan, kartonlardan ve elektronik malzemelerden toparlayarak kuluçka makinesi yapmış ve civciv çıkartmış. Demek ki çocuklarımızı iyi yetiştirirsek gelecekte çok büyük şeylere imza atabilecekler" diye konuştu.​