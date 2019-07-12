12 Temmuz 2019 günlük burç yorumları! Burcunuz bugün size ne söylüyor?

12 Temmuz 2019 günlük burç yorumları merak edilen konular arasında yerini aldı. İnsanlar gününü planlarken burç yorumlarından faydalanabiliyor. Günlük burç yorumlar aşka, sağlığa, kariyere, paraya, işe dair tüyolar verebiliyor. 12 Temmuz 2019 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları için haberimizi inceleyebilirsiniz..

KOÇ BURCU 12 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün rahatlamak ve gevşemek isteyebilirsin. Yapman gereken işler ve sorumlulukların olsa da ertelemek isteyebilirsin. Evinle veya ailenle ilgilenebilir, kendine zaman ayırabilir ve günlük rutin işlerinle uğraşabilirsin. Hırslı ve cesur tavırlarla alınan kararlar için doğru bir gün değil zira çok yol kaydedemeyebilirsin. İsteklerin askıda kalabilir.

BOĞA BURCU 12 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün geleceğe dair hedeflerin, ortak yürüttüğün işlerin ve ikili ilişkilerinde destek görebilir fakat işlerinde gecikmeler yaşayabilirsin. Uzun vadeli ve önemli işleri sonuçlandırmak için doğru bir gün olmayabilir. Vaktini tabi ki boş geçirmemeli, ancak daha çok günlük işlerle ilgilenip mühim işlerini ertelemelisin.

İKİZLER BURCU 12 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; çalışma ortamında ve günlük rutinlerinde yaratıcı fikirlerinle göz önünde olabilirsin. Hedef ve ideallerin için atağa kalmak isteyebilirsin. Ancak günün enerjisi bunları gerçekleştirmeni zorlaştıracaktır. İstediğin sonuçları alamayabilirsin. Gününü her zaman yaptığın sabit işlerinle geçirmeyi denemelisin.

YENGEÇ BURCU 12 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; çalışma ortamında ve günlük rutinlerinde yaratıcı fikirlerinle göz önünde olabilirsin. Hedef ve ideallerin için atağa kalmak isteyebilirsin. Ancak günün enerjisi bunları gerçekleştirmeni zorlaştıracaktır. İstediğin sonuçları alamayabilirsin. Gününü her zaman yaptığın sabit işlerinle geçirmeyi denemelisin.

ASLAN BURCU 12 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün; ev, gayrimenkul ve ailevi konuları çözüme ulaştırma konusunda ısrarcı olabilir, fakat istediğin sonuçları elde edemeyebilirsin. Daha çok ailenle birlikte olman, ev işleriyle ilgilenmen ya da arkadaşlarınla birlikte her zamanki faaliyetleri yapman daha iyi vakit geçirmeni sağlayabilir.

BAŞAK BURCU 12 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; sevdiklerinin de desteğini alarak, düşüncelerini yeniden yapılandırmak, yoğun konsantrasyonla zihinsel çalışmalarda bulunmak isteyebilirsin. Bu eylemlerinde istediğin verimi alamayabilir, sürekli tekrara düşebilirsin. Günü bu fikirlerini geliştirmek için harcaman daha olumlu olabilir çünkü isteklerinin cevapsız kalması seni üzebilir.

TERAZİ BURCU 12 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; bugün kazançlarınla ilgili değerlendirmelerle, ertelediğin başvurularla, alacaklarla ve borçları tahsil etmek gibi finansal olaylarla kendine gündem yaratabilirsin. Fakat başlangıçlar ve önem verilen işler için doğru bir gün değil. Önemli projeleri ertelemelisin çünkü istediğin sonuçları elde edemeyebilirsin.

AKREP BURCU 12 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; tutkulu, kararlı bir o kadar da manipülatif davranışlar içinde olabilirsin. Hala burcunda hareket eden Ay, başarı ve isteklerini elde etme konusunda seni kamçılıyor olabilir. Fakat gününü atılımlar yapmak yerine sıradan ve her zaman yerine getirdiğin işlerinle ilgilenerek geçirmen daha akıcı olabilir.

YAY BURCU 11 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; Ay’ın boşlukta olmasıyla birlikte sen de kabuğuna çekilme kararı alabilir, sakinleşip kendine huzurlu bir ortam hazırlayabilirsin. Kontrolünü sağlayamadığın konular bugün lehine gelişebilir. Bugün akışta kalmalı, kendinle ilgilenip yapman gereken işlere biraz ara vermelisin.

OĞLAK BURCU 12 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün kişisel sorunlarınla ilgilenebilirsin. Kendi iç dünyanda bu sorunlara çözüm arayabilirsin. İhtiyaçların ve isteklerin arasında gidip geldiğin bir gün yaşıyor olabilirsin. Gününü sakin geçirmek için pozitif düşüncelerle kendini motive edebilir ve yarım bıraktığın işlerle kendini meşgul edebilirsin.

KOVA BURCU 12 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün dostlarınla vakit geçirebilirsin. Toplum için yararlı, sana manevi açıdan iyi gelebilecek işlerle uğraşabilir ve zamanını verimli kullanabilirsin. Sosyal ve aktif bir gün geçirmeli fakat önemli ve sonuçlanmasını beklediğin işlerle ilgilenmemelisin. Tabi ki sosyal aktiviteler ve işler derken aileni de ihmal etmemende yarar var.

BALIK BURCU 12 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; toplumdaki yerini belirlemek için geleceğini ilgilendiren planlar ve stratejiler üzerinde düşüncelere dalabilirsin. Fakat yeni fikirleri ve planları devreye sokmak için uygun bir gün olmayabilir. Büronu, çalışma masanı ya da bir takım evrakları düzenlemek için günün enerjileri seni desteklemekte. Radikal değişlikler peşindeysen biraz daha beklemelisin. (Kaynak: Askmoyra)