12 saat sonra mucize kurtuluş

Bursa Gemlik’te önceki gün aralarında çocukların da olduğu 10 kişi, şahsi tekneleriyle Kurşunlu Marina’dan denize açıldı. Arızalanan tekne Marmara Denizi’ne sürüklenince Serdar Sincan (44), Nataila Sincan (40) ve Yaman Şipka (45) kıyıya yüzmek için suya atladı. Kuvvetli poyrazda 3 kişi gözden kayboldu. Tekneyi çalıştırmayı başaran arkadaşları emniyet güçlerine haber verdi. Sabaha kadar süren aramalar sonucu Şipka, 12 saat sonra Altıntaş açığında yüzerken bulundu. Bitkin haldeki Şipka, daha önce öğrendiği bilgilerle hayatta kaldığını söyledi.

MÜJDELİ HABERDEN 10 DAKİKA SONRA BABASINI KAYBETTİ

Kurtulduğuna sevinemeden aynı gün babasını keybeden Şıpka: “Olayı gizlediğimiz anne-babama yaşananları kurtulduktan sonra kendim anlatmak istedim. Evden çıktıktan 10 dakika sonra abim arayıp babamın kalp krizi geçirdiğini söyledi."

Tekne Kurşunlu Limanı'na çekildi.

NatalI’nin cesedi bulundu, Serdar için umut var

Natali Sincan’ın cansız bedeni 20 saat sonra Mudanya sahilinde bulundu. Serdar Sincan’ı arama çalışmaları devam ediyor. Şipka dehşeti şöyle anlattı: “Serdar ‘Sonumuz böyle mi olacaktı’ deyince üzüldüm. Daha sonra tesadüfen Natali ile bir araya geldik. Sohbet ettik fakat daha sonra gözden kayboldu.”