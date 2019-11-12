12 Kasım Salı yağmur yağacak mı? İstanbul Hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji hava durumu raporları

12 Kasım Salı İstanbul hava durumu nasıl olacağı merak ediliyor. İstanbul Hava durumu nasıl? sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar aramalar yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 12 Kasım Salı günü İstanbul’da hava 24°, Ankara’da 22°, İzmir’de ise 27° olması bekleniyor. Yurt genelinde havaların puslu ve sisli olacağı söyleniyor. İşte 12 Kasım Salı MGM güncel hava durumu raporları

12 KASIM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimleri ile zamanla Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Salı sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

MARMARA

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde Edirne ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, yarın (Salı) parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 24°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı, yarın (Salı) parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL 13°C, 24°C

Bu akşam saatlerinde çok bulutlu, yarın (Salı) parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ 11°C, 23°C

Bu akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu, yarın (Salı) parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ 13°C, 25°C

Bu akşam saatlerinde çok bulutlu, yarın (Salı) parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DENİZLİ 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

MANİSA 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

MUĞLA 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 29°C

Az bulutlu

ANTALYA 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 18°C, 28°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANKIRI 0°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA 6°C, 22°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE 8°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KASTAMONU 1°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK 15°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 21°C

Az bulutlu

ÇORUM 1°C, 21°C

Az bulutlu

SAMSUN 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

TRABZON 13°C, 20°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 13°C

Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS -6°C, 13°C

Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA 4°C, 17°C

Az bulutlu

VAN -1°C, 13°C

Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 9°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 8°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık