12 Kasım Salı yağmur yağacak mı? İstanbul Hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji hava durumu raporları
Hava durumu raporları araştırılıyor. Dışarı çıkacak vatandaşlar İstanbul’da 12 Kasım Salı günü yağmur yağacak mı? aramasını yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama göre Ülkemizin batı kesimleri ile zamanla Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve İstanbul’da ise sis ve puslu olması bekleniyor. Peki, İstanbul Hava durumu nasıl? İşte cevabı…
12 Kasım Salı İstanbul hava durumu nasıl olacağı merak ediliyor. İstanbul Hava durumu nasıl? sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar aramalar yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 12 Kasım Salı günü İstanbul’da hava 24°, Ankara’da 22°, İzmir’de ise 27° olması bekleniyor. Yurt genelinde havaların puslu ve sisli olacağı söyleniyor. İşte 12 Kasım Salı MGM güncel hava durumu raporları
12 KASIM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimleri ile zamanla Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Salı sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.
MARMARA
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde Edirne ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, yarın (Salı) parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 24°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı, yarın (Salı) parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL 13°C, 24°C
Bu akşam saatlerinde çok bulutlu, yarın (Salı) parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ 11°C, 23°C
Bu akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu, yarın (Salı) parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ 13°C, 25°C
Bu akşam saatlerinde çok bulutlu, yarın (Salı) parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DENİZLİ 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
MANİSA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
MUĞLA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 29°C
Az bulutlu
ANTALYA 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 18°C, 28°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ÇANKIRI 0°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKİŞEHİR 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA 6°C, 22°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KASTAMONU 1°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ZONGULDAK 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 4°C, 21°C
Az bulutlu
ÇORUM 1°C, 21°C
Az bulutlu
SAMSUN 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
TRABZON 13°C, 20°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -3°C, 13°C
Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARS -6°C, 13°C
Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA 4°C, 17°C
Az bulutlu
VAN -1°C, 13°C
Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 8°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık