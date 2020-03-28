11 yıllık tokat için 2 kişiyi katletti

SONER KAN

Adana’da 2009’da Hakan Keskin ile akrabası Mehmet Keskin arasında çıkan bir tartışmada araya giren Eray Demir Keskin’e babasının kuzeni Hakan Keskin tarafından tokat atıldı. Keskin, tam 11 yıl sonra atılan tokadın hesabını Hakan Keskin’den sormak isterken, sokak ortasında motosikletli 2 kişi tarafından yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

KAN DAVASIDA DÖNDÜ



Polis, olayda motosikleti kullanan Mehmet Keskin (25) ile silahı kullandığı tespit edilen Adem Keskin (31) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Hakan Keskin ve Orhan Keskin (50) de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak akan kan durmadı. Eray Demir Keskin’in, hayatını kaybetmesinden yaklaşık 6 ay sonra bir silahlı saldırı daha gerçekleştirildi. Bu kez kurşunların hedefi 49 yaşındaki Ayhan Keskin oldu, 15 Mart’ta hayatını kaybetti. Adana Emniyeti tarafından yakalanan Muhammet Emin G.’yi sorgusunda; “Eray’ın öldürülmesinde Ayhan’ın da parmağı vardı. Arkadaşımın intikamını aldım” dedi.