11 yaşına kadar akıllı telefona 'hayır'

Uzmanlar ise bu konuda ebeveynlerin gözetmesi gereken altın kurallar olduğuna dikkat çekiyor. “Çocukların da dijital katılımcılık hakkı var” diyen Alman Enformasyon Ekonomisi, Telekomünikasyon ve Yeni Medyalar Birliği’nin Başkanı Achim Berg’e göre ilkokul öğrencileri de akıllı cep telefonu kullanabilmeli. Ancak Federal Aile Bakanlığı başta olmak üzere pek çok uzman, ilköğretim çağındaki çocuklara akıllı telefon alınmasını uygun bulmuyor. Alman Aile Bakanlığı uzmanları, 11 yaşından küçük çocukların akıllı telefon uygulamalarını bilinçli bir şekilde yönetemeyeceğine dikkat çekiyor. İlkokula giden bir çocuğun günde 30 dakikadan fazla akıllı telefon ya da tablet kullanmasına izin verilmemesi gerektiği belirtildi.