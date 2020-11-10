11 Kasım günü Ankara Yıldırım Beyazıt yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile Geleceğe Nefes fidan dikimi gerçekleşecek. 11 Kasım Geleceğe Nefes Kampanyası vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz sene başlatılan kampanya bu sene de devam ediyor. Fidan bağışı yapmak istetenler başvuruların nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. 11 Kasım Geleceğe Nefes başvuru nasıl yapılır? Geleceğe Nefes fidan bağışı ve fidan sahiplenme nasıl yapılır?

GELECEĞE NEFES BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Geleceğe Nefes Başvuruları, resmi internet sayfası olan https://gelecegenefes.com/ adresinden yapılıyor. Sayfada bulunan "fidan sahiplen" ve "fidan bağışı" sekmelerine tıklanması halinde ilgili ekran açılıyor.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

GELECEĞE NEFES BAŞVURU ADIMLARI

Karşınıza çıkacak olan harita üzerinde, üzerinde ağaç bulunan illerde başvuru tamamlandığı için ağaç simgesi bulunmayan illerde fidan sahiplenmeniz mümkün olacaktır. Dolayısıyla üzerinde ağaç simgesi bulunmayan ili seçiniz ve karşınıza çıkacak olan 'Katıl' düğmesine basın.

Son aşamada sizden isim soyisim, e-posta bilgileri istenecektir. Bu bilgileri girdikten sonra 'Ben robot değilim' tikini işaretleyin ve 'Katıl' düğmesine basın.

Katılımını tamamladığınız başvurunun ardından sertifikanızı görmek için, orada bulunan butona tıklamanız gerekmektedir. Ardından, aşağıdaki metnin bulunduğu sertifikanızı görüntüleyebilirsiniz;

"Sayın...............

5 adet fidan ile geleceğe nefes oldunuz!

Ağaçlandırma bölgeniz:

"Seçtiğiniz il ve ilçedeki ağaçlandırma bölgesi"

Katılım belgenizi #gelecegenefes etiketiyle paylaşarak sevdiklerinizi de fidan sahiplenmeye davet edebilirsiniz.."