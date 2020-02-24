100 milyon liralık miras davası: Mirasın devlet hazinesine aktarılması için 4 yıldır hukuk mücadelesi veriyor

Deniz Kuvvetlerinden emekli Tümamiral Mehmet Kazım Ögel 1991 yılında vefat ettiğinde kendisinden geriye Suadiye’de 1 köşk, 4 apartman dairesi ve bankada yaklaşık 20 milyon lira kaldı. Yaklaşık 100 milyon lirayı bulan miras, eşi Aliye Sakibe Ögel'e kaldı.

DHA'nın, Tümamiral Ögel'in yeğeni Mehmet Bülent Ögel'in iddiasına dayandırdığı haberine göre, 2016 yılında vefat eden yaşlı kadının yanında çalışanlar cenazesini kaldırmadan önce baskıyla korkutarak köşkü ve apartman dairelerinin sahte evrak üzerinden satışını yaptırdı. Söz konusu kişiler, Aliye Sakibe Ögel’in vefatının ardından da köşkün içini tamamen boşalttı.

Mehmet Bülent Ögel, 4 yıl önce yengesinin vefat ettiğini, kendi çabalarıyla ve aradan 10 gün geçtikten sonra öğrendi. O dönem mahkemeye başvuran Ögel, yengesinden geriye kalan eşyalar için ön inceleme istedi. 2017 yılında görevli hakim eşliğinde köşke girildiğinde ise köşkün talan edildiği, kullanılabilecek durumda olan hiçbir eşyanın olmadığı tespit edildi.

Tapu kayıtlarında da köşkün ve 4 apartman dairesinin tanımadığı kişilerin üzerine kayıtlı olduğunu öğrenen Ögel, savcılığa giderek daha önce yengesinin yanında çalışan Ayşe G. ile onun evlat edindiği Aysel K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Vefat eden yengesinin geride mirasçı bırakmadığını, dolayısıyla bütün mal varlığının devlet hazinesine aktarılması gerektiğini söyleyen Ögel’in açtığı dava devam ediyor.

Tümamiral Kazım Ögel’in öz yeğeni Mehmet Bülent Ögel, şimdilerde amcasından kalan mirasın gerçek sahibi olan devlet hazinesine aktarılması için hukuki mücadele veriyor. Ögel, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: