10 kilometre didik didik edildi, sapık yakalandı

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul Pendik’te 22 Ekim’de 8 yaşındaki E.K. adlı erkek çocuğu, ailesine bir adam tarafından istismara uğradığını söyledi. Sapığın Kavakpınar Parkı’ndan gördüğü çocuğu ölümle tehdit edip TEM bağlantı yolunun yan tarafındaki ağaçlık yere götürdüğü ve burada cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip zanlının peşine düştü.

25 BİN ERKEĞE MERCEK

Mahalleye kamp kuran ekip, olay yerine yakın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Bin 600 saatlik kayıtlar taranarak sapığın görüntüsüne ulaşıldı. 1.65 boylarında 40-45 yaşlarında ve saçının önü açık olan zanlının eşkali mahalleye kayıtlı 25 bin erkekle karşılaştırıldı. Suç kayıtları ve aile yaşantıları gibi araştırmalar sayesinde şüpheli sayısı 280’e düştü. Cep telefonu sinyallerinden olay günü aynı bölgede oldukları saptanan şahıslar arasındaki A.Ç.’yi (42) mağdur çocuk da teşhis etti. 13 gün boyunca gece-gündüz çalışan polisler tarafından yakalanan sapık, mahkemece tutuklandı.