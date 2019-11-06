2-3 kıtalık, kısa 10 Kasım Atatürk ile ilgili şiirler..
10 Kasım şiirleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun, kısa, 2 kıtalık, 4 kıtalık Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri yoğun ilgi görüyor. Önemli gün ve haftalarda vatandaşlar günün anlam ve önemini bu vurgulayan paylaşımlarda bulunuyorlar.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için geri sayım başladı. Önemli gün ve haftalar her yıl büyük bir coşku ile karşılanıyor. Bu tarihlerde anma törenleri yapılıyor. Anma programlarında Atatürk ile ilgili gösteriler, etkinlikler hazırlanıyor. Bu gösterilerde en çok yapılanlar arasında şiir okumak yer alıyor.
10 KASIM ŞİİRLERİ
İZİNDEYİZ
Bir 10 Kasım sabahı daha geldi çattı,
Sirenler uzun uzun, yalnız senin için çaldı,
Tam …. yıl olmuş senden ayrı kalalı,
Çok özledi seni cumhuriyet'in evlatları
Bıraktığın ilkelerin izindeyiz merak etme!
Kimse bozamaz birliğimizi hiçbir sebeple,
Hep yaşayacak bu vatan Ata'm senin izinde,
Söz veririz her 10 Kasım saat dokuzu beş geçe.
Birkan Soylu
MUSTAFA KEMAL'IN GÖK YAZILARI
Ben Mustafa Kemal, elimde tebeşir, Kocaman,
Mavicek bebelerin, ak kızların,
Taş ninelerin, çatal dedelerin gözleri, kocaman,
Bir 10 Kasım gecesi
Yazıyorum ateşten çağrımı karşınıza:
-Ey Türk gençliği...
Ben Mustafa Kemal, doyamadım haykırmaya,
Şimdi destan ellerimle yazıyorum,
Yeşiline suyun,
Kuşun,
Yelin,
Yaprağın:
"Ne Mutlu Türküm Diyene."
Ben Mustafa Kemal, önümde kırk bin köy,
Kırk bin ovaya karşı bir tek dağ gibiyim
Bayraklarım değerken evren bayraklarına şimdi,
Elimde tebeşir
Yazıyorum kara gecenin üstüne
Yazıyorum armağanımı:
"Övün, Çalış, Güven."
Fazıl Hüsnü DAĞLARCA