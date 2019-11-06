2-3 kıtalık, kısa 10 Kasım Atatürk ile ilgili şiirler..

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için geri sayım başladı. Önemli gün ve haftalar her yıl büyük bir coşku ile karşılanıyor. Bu tarihlerde anma törenleri yapılıyor. Anma programlarında Atatürk ile ilgili gösteriler, etkinlikler hazırlanıyor. Bu gösterilerde en çok yapılanlar arasında şiir okumak yer alıyor.

10 KASIM ŞİİRLERİ

İZİNDEYİZ

Bir 10 Kasım sabahı daha geldi çattı,

Sirenler uzun uzun, yalnız senin için çaldı,

Tam …. yıl olmuş senden ayrı kalalı,

Çok özledi seni cumhuriyet'in evlatları

Bıraktığın ilkelerin izindeyiz merak etme!

Kimse bozamaz birliğimizi hiçbir sebeple,

Hep yaşayacak bu vatan Ata'm senin izinde,

Söz veririz her 10 Kasım saat dokuzu beş geçe.

Birkan Soylu

MUSTAFA KEMAL'IN GÖK YAZILARI

Ben Mustafa Kemal, elimde tebeşir, Kocaman,

Mavicek bebelerin, ak kızların,

Taş ninelerin, çatal dedelerin gözleri, kocaman,

Bir 10 Kasım gecesi

Yazıyorum ateşten çağrımı karşınıza:

-Ey Türk gençliği...

Ben Mustafa Kemal, doyamadım haykırmaya,

Şimdi destan ellerimle yazıyorum,

Yeşiline suyun,

Kuşun,

Yelin,

Yaprağın:

"Ne Mutlu Türküm Diyene."

Ben Mustafa Kemal, önümde kırk bin köy,

Kırk bin ovaya karşı bir tek dağ gibiyim

Bayraklarım değerken evren bayraklarına şimdi,

Elimde tebeşir

Yazıyorum kara gecenin üstüne

Yazıyorum armağanımı:

"Övün, Çalış, Güven."

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA