Bu yıl 10 Kasım'ın kaçıncı yılı, hangi güne geliyor? 10 Kasım 2020 resmi tatil mi?

10 Kasım her yıl tüm Türkiye'de Atatürk'ü Anma törenleri gerçekleştiriliyor. 10 Kasım resmi tatil mi, okullar açık olacak mı gibi sorular şimdiden merak edilen konulardan oldu. Bu yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yılı sebebiyle anılacak.10 Kasım 2020 resmi tatil mi? Bu yıl 10 Kasım'ın kaçıncı yılı, hangi güne geliyor?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR AÇIK OLACAK MI?

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıldönümü idrak edilecek. 10 Kasım 2020 resmi tatil değildir. Her yıl kutlanan bu önemli günde okullar, iş yerleri açık olacaktır.

BU YIL 10 KASIM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl 10 Kasım Salı gününe denk gelmektedir.

10 KASIM'IN ÖNEMİ NEDİR?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

ATATÜRK’ÜN HAYATI

Atatürk, 1881'de Selanik'te dünyaya geldi. Annesi Zübeyde Hanım'ın arzusu doğrultusunda ilköğrenimine Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde başlayan Atatürk, daha sonra babası Ali Rıza Efendi'nin isteği ile geçtiği Şemsi Efendi Mektebi'nde ilkokulu bitirdi.

Ortaokul eğitimi için gittiği Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nden kendi isteğiyle ayrılan Atatürk, öğrenimini Selanik Askeri Rüştiyesi'nde sürdürdü. Bu okulda matematik öğretmenliği yapan Yüzbaşı Mustafa Efendi, Atatürk'ü sınıftaki diğer Mustafa'lardan ayırmak için üstün yetenekli öğrencisine ikinci ad olarak "Kemal" ismini koydu.

Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisi'nden ikincilikle mezun oldu. Askeri öğreniminin yanında yabancı dil eğitimi de alan Atatürk, yazları izinli döndüğü Selanik'te Fransızca dersleri gördü.

Daha sonra İstanbul'a gelerek 1899'da girdiği Harp Okulu'nu 1902'de teğmen rütbesiyle bitiren Mustafa Kemal, Harp Akademisi'nden de 1905'te kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.