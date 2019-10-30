10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü hangi güne denk geliyor?

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü için geri sayım başladı. 10 Kasım resmi tatil mi olacak? Önemli gün ve haftalar her yıl büyük bir coşku ile karşılanıyor. Bu tarihlerde anma törenleri yapılıyor. Okullarda günün anlam ve önemine uygun etkinlikler düzenleniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği 10 Kasım ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

10 KASIM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

10 Kasım 2019 yılında pazar gününe denk geliyor.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil değildir.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bugün içerisinde saat 09:05 geçe törenler yapılıyor.

10 KASIM NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır.

Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.