10 Kasım bugün resmi tatil mi?

10 Kasım 2018 yılında cumartesi gününe denk geliyor. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 10 Kasım Atatürk'ü anma günü okullar tatil olmayacak. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bugünde saat 09:05 geçe törenler yapılacak. 10 Kasım cumartesi günü ise kamu kuruluşları tatil olmayacak.

PTT CUMARTESİ GÜNLERİ AÇIK MI? ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT çalışma saatleri il ve ilçe merkezine göre değişkenlik gösterirken, bazı merkezlerde cumartesi ve pazar günleri dışında resmi tatillerde dahi çalışabilmektedir. Bu konuda en net bilgiyi PTT sitesinde yer alan "Size en yakın PTT" linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

PTT, yaz aylarında hafta içi her gün 08.30/12.30 ve 13.30/17.00 aralığında hizmet vermektedir. Bu saatler, kış aylarında ise 08.30/12.30 ve 13.30/16.30 şeklindedir. Saatler il ve ilçenin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. (Bazı merkezlerde 08.30/17.30 şeklinde olabilmektedir.)

10 KASIM’DA NELER YAPILIR?

10 Kasım günü Anıtkabir ziyaret edilmekte, başkent Ankara'da resmi tören yapılmaktadır. Türkiye'nin genelinde de yas tutulmaktadır. Her yıl 10 Kasım günü, saat 09:05'te trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Ayrıca, tüm bayraklar 10 Kasım günü yarıya indirilir.