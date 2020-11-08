10 Kasım Atatürk mesajları ve sözleri: Atatürk'e ait en güzel sözler burada!

10 Kasım mesajları ve sözlerini sosyal medya hesaplarında paylaşacak vatandaşlar bulunuyor. Her yıl 10 Kasım'da Cumhuriyet'in kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı, tüm Türkiye'de törenlerle anılacak. Bu anlamlı günün anısına 10 Kasım mesajları ve sözlerini sizler için için hazırladık. İşte Atatürk'e ait sözler...

10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; ebediyete intikalinin 70’nci yıldönümünde, içeriden ve dışarıdan ülkemize yönelik türlü entrikaların sergilenmekte olduğu çok zor bir dönemde anıyoruz.

"Bir arada ve bağımsız olarak yaşama azim ve iradesi kırılmadıkça bir milletin asla yok edilemeyeceğini” tüm dünyaya ispat ederek mazlum milletlerin istiklal mücadelelerine örnek olan Atatürk’ü yüzyılın dehası yapan özelliklerinin başında, "Kuvvetli öngörüsü” gelmektedir.

Atatürk, Türk milletinin varlığına kast eden her türlü sinsi tertibin farkına vararak onları deşifre etmiş, milleti uyandırmış ve bağımsızlık meşalesini yakarak Türk milletinin yolunu aydınlatmıştır.

Her alanda bağımsız olmayı esas alan, milli menfaatlerden asla taviz vermeyen, zulme, baskıya, dayatmaya, esarete karşı boyun eğmeyen bir politika izlemiş ve tüm dünyanın Türkiye’ye saygıyla ve gıptayla bakmasına neden olmuştur.

Atatürk’ün istiklal mücadelesini verdiği zorlu dönemde yaşananlar, Türkiye’yi her taraftan kuşatan düşmanlarıyla, ihanetleriyle, isyanlarıyla ve bunlara karşı verilen mücadelelerle, her Türk vatandaşının çok iyi öğrenmesi ve ibret alması gereken bir dönemdir.

Çünkü Büyük Atatürk’ün de öngördüğü gibi, Türk Milleti’nin;

"Şahsi menfaatlerini düşmanların siyasi emelleriyle birleştirebilecek gafillerin ihanetleriyle” her zaman karşılaşması mümkündür.

Atatürk; bir yandan asil Türk Milleti’nin kendine olan güvenini ve var olma kararlılığını güçlendirirken; diğer yandan da milletin içine nifak sokan bu gafillerle mücadeleye öncelik vermiştir.

O nedenle; "Türk Milleti’nin Gurur duyduğu, feyiz aldığı değerleri yıpratarak güven duygusunu yok etmek isteyenlerin” öncelikli hedeflerinden biri de Atatürk olmuştur.

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Atatürk’ün adını kullanarak kirli işlere bulaşanların ve ilkelerini yanlış yorumlayarak siyaseten nemalanmaya çalışanların vermekte olduğu zarar; maalesef, Atatürk’e açıktan saldırmayı gelenekselleştiren çevrelerin verdiğinden az değildir.

Atatürk; Türk Milleti’nin tarihi ve milli ortak değeridir.

"Ne Mutlu Türküm Diyene” demekle övünen büyük milletimizin "Alt kimlik-üst kimlik, mozaik vb” kavramlarla zihni bulandırılmaya; sinsice yürütülen psikolojik faaliyetlerle gençlerimize "Türklük gururu ve şuuru ile Millet olmanın anlamı” unutturulmaya çalışılmaktadır.

Böylesine vahim bir ortamda, Büyük Türk Milleti; "Yeniden bir şahlanışın ve aydınlık bir geleceğe doğru gururla ve güvenle yol almanın” büyük özlemi içerisindedir.

Bu özlemi gerçekleştirmek de büyük Atatürk’ün dediği gibi yine "Milletin azim ve iradesiyle mümkün olabilecektir”

Türk Milleti; tarihin her evresinde; kendisini parçalamaya, yok etmeye çalışanlar karşısında; "İhanetlere, isyanlara ve her türlü kirli tezgâha rağmen” kenetlenmeyi ve birlik içerisinde her türlü tehdidi büyük bir kararlılıkla bertaraf etmeyi başarmış bir millettir.

Türk Milleti, işte bu nedenle, büyük bir millet olarak tarihteki yerini almıştır.

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Bundan sonra da asil Türk Millet’i; hiçbir güce boyun eğmeyecek ve vatan evlatlarının özündeki cevheri ortaya çıkartarak, şer odaklarının heveslerini kursaklarında bırakacaktır.

"Hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyen, en zor anlarda olamaz denilenleri olur hale getiren” Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve şükran duygularıyla anıyorum.

Ruhları Şad, Mekânı Cennet olsun!

ATATÜRK'E AİT SÖZLER NELERDİR?

Ne mutlu Türk’üm diyene

İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal...

Tarih; hayal mahsulü olamaz. Tarih yazarken gerçek olayları bulmaya çalışmalıyız. Eğer bunları bulamazsak meçhuliyeti ve bu noktadan cehlimizi itiraf etmekten çekinmeyelim.

Efendiler, tarih, milletlerin yükselme ve gerileme sebeplerini ararken bir çok siyasi, askerî, sosyal sebepler bulmakta ve saymaktadır.

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.

Tarih; hayal mahsulü olamaz. Tarih yazarken gerçek olayları bulmaya çalışmalıyız. Eğer bunları bulamazsak meçhuliyeti ve bu noktadan cehlimizi itiraf etmekten çekinmeyelim.

Bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağlar. Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür. Saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur.