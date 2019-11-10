10 Kasım Atatürk'ü anma sözleri ve mesajları! En güzel Mustafa Kemal Atatürk sözleri

10 Kasım 1938’de saat 9’u 5 geçe hayata gözlerini yuman Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma sözleri ve mesajları milyonlarca kişi tarafından aratılıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81. yılında tüm Türkiye hüzün ve saygıyla anılıyor. Bu özel günde anlamlı bir paylaşım yapmak isteyen vatandaşlar Atatürk sözleri paylaşmak istiyor. İşte 10 Kasım Atatürk’ü anma sözleri ve mesajları

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA SÖZLERİ VE MESAJLARI

-Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

-Ulusumuzun güvenine layık olacak bir şekilde millet adına çalışmalarımıza bütün gücümüzle devam edeceğimize manevi huzurunda söz veriyoruz.

-Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

-Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır.

-Büyük Atatürk! tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.

-Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her 10 Kasım’da. Geçen her yıl seni daha da çok aratır oldu.

-Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…

-Yine bir 10 Kasım ve sen yoksun.. Sensiz geçen 81 yılda boşluğun hiç dolmadı. Mekânın cennet olsun…

-10 Kasım 1938’den bugüne seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz. Ruhun şad olsun.

-Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.”

-Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 81. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

-Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın. Ruhun şad olsun.”

-Türk Milleti. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun.

-Her 10 Kasım’da olduğu gibi bu 10 Kasım’da da Atatürk’e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz.

-81 Yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 81. Kez başın bir kere daha sağ olsun.

-Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın.

-Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…

-10 Kasım 1938'den bugüne seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz. Ruhun şad olsun.

-Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun."

-Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk! Sen ebedi istirahatgâhında rahat uyu. "En büyük eserim" dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir.

-Türk Milleti. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun.

-"Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."

-"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın."

-"O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi."

-"10 Kasım 1938'den bugüne seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz. Ruhun şad olsun.

-"10 Kasım 1938 yılının üzerinden 81 yıl geçti. Yıl 2019 aradan geçen bunca zaman sadece özlemimizi biraz daha arttırdı. Çok özledik Atatürk'ü."

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SÖZLERİ

-"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

-"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."

-"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."

-"Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir."

-“Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus kişisinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yokur.”

-“Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.”

-"Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin."

-"Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir."