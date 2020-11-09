10 Kasım Anıtkabir açık mı? Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Anıtkabir açılış ve kapanış saatleri gündemde yoğun bir şekilde milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz 29 Ekim'de binlerce vatandaş, Türk bayrakları ve çiçekler ile Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrini ziyaret etti. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde de Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ziyaret saatlerini öğrenmek istiyor.

10 KASIM ANITKABİR AÇIK MI?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir vatandaşın ziyaretine açık olacak. 29 Ekim'de olduğu gibi 10 Kasım'da da resmi törenden sonra Anıtkabir'in halkın ziyaretine açılması bekleniyor.

Anıtkabir her gün belirli saatlerde ziyarete açık oluyor. 1 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında 09.00-16.30 arasında, 15 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında 09.00 - 17.00 arasında ve 1 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında da 09.00 - 16.00 arasında ziyaret edilebiliyor.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Başkent Ankara'da 10 Kasım'da trafiğe kapatılacak yollar belirlendi. Valilikten yapılan açıklamada vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yol durumunu kontrol etmeleri istendi.

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı anma programı dolayısıyla başkentte 10 Kasım'da bazı yollarda ulaşım sağlanamayacak.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Kasım'da düzenlenecek programlarla ilgili alınacak emniyet tedbirleri gereğince 06.30'dan itibaren;

Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı'na çıkış yan varyantları-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı - Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Anıt Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Gençlik Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Akdeniz Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan cadde ve sokaklar"

programlar sona erene kadar araç trafiğine çift yönlü kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate alması ve toplu taşıma araçlarını kullanmasının faydalı olacağı vurgulandı.

ATATÜRK'ÜN NAAŞI 10 KASIM 1953'TE ANITKABİR'E NAKLEDİLDİ

Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Dolmabahçe Sarayı büyük tören salonunda bir katafalk üzerine yerleştirilerek 3 gün süreyle milletin ziyaretine bırakıldı.Atatürk'ün naaşı 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e nakledildi

Cenaze, daha sonra 20 Kasım 1938'de Ankara'ya getirildi ve 21 Kasım 1938'de büyük törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. Cenaze törenine bütün dünya devletleri özel temsilciler gönderdi. Törende, Çanakkale'de ve diğer muharebelerde Atatürk'e karşı savaşmış yabancı generaller de yer aldı.Atatürk'ün naaşı, ölümünün 15'inci yılı olan 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e nakledildi.