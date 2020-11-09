10 bin lira için kardeşine kıydı

Adana Seyhan’a bağlı Gülbahçesi Mahallesi’ndeki bir sokakta bıçakla ağır yaralanmış halde bulunan Serkan Bozkurt (27), özel bir hastaneye kaldırıldı. Boğazından bıçaklanan Bozkurt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Serkan Bozkurt’u öz ağabeyi Celal Bozkurt’un (33) öldürdüğü belirlendi.

HAKARET EDİNCE ÖLDÜRDÜM



Katil zanlısı emniyette suçunu itiraf etti. Cani ağabey kardeşiyle birlikte tarım işçiliği yaptığını, kardeşinin kendisine 10 bin lira borcu olduğunu, bunu istemek için Serkan’ın yanına gittiğini ancak hakaret ettiğini, bu nedenle de bıçakladığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.