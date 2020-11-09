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09 Kasım 2020 Pazartesi 02:29 | Son Güncelleme:

10 bin lira için kardeşine kıydı

10 bin lira için kardeşine kıydı

Sokakta boğazı kesilmiş halde bulunan genç, hayatını kaybetti. Maktulü öz ağabeyinin öldürdüğü belirlendi. Zanlı ifadesinde “10 bin TL borcu vardı. İsteyince tartıştık, bıçakladım” dedi.

Adana Seyhan’a bağlı Gülbahçesi Mahallesi’ndeki bir sokakta bıçakla ağır yaralanmış halde bulunan Serkan Bozkurt (27), özel bir hastaneye kaldırıldı. Boğazından bıçaklanan Bozkurt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Serkan Bozkurt’u öz ağabeyi Celal Bozkurt’un (33) öldürdüğü belirlendi.

HAKARET EDİNCE ÖLDÜRDÜM

Katil zanlısı emniyette suçunu itiraf etti. Cani ağabey kardeşiyle birlikte tarım işçiliği yaptığını, kardeşinin kendisine 10 bin lira borcu olduğunu, bunu istemek için Serkan’ın yanına gittiğini ancak hakaret ettiğini, bu nedenle de bıçakladığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 

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