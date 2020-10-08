08 Ekim 2020 Perşembe 22:01 | Son Güncelleme:
1 tonluk devasa tespih için Guinness'e başvurdu
Adana'da tespih üreticisi Nasır Fidan, dünyanın en büyük tespihi olduğu belirtilen yaklaşık 1 tonluk kehribar tespihi, sergilenmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hediye etmek istedikleri söyledi.
Adana’da tespih üreticisi Nasır Fidan, Guinness Rekorlar Kitabı’na da girmek amacıyla kehribar tespihini üretmek için yola çıktı. Fidan, 2 yıl süren çalışmanın ardından her bir taşı 27 kilo gelen kehribar tespihi yaklaşık 400 bin liraya imal etti.