1 tonluk devasa tespih için Guinness'e başvurdu

Adana’da tespih üreticisi Nasır Fidan, Guinness Rekorlar Kitabı’na da girmek amacıyla kehribar tespihini üretmek için yola çıktı. Fidan, 2 yıl süren çalışmanın ardından her bir taşı 27 kilo gelen kehribar tespihi yaklaşık 400 bin liraya imal etti.