1 Nisan şakaları sizlerle! Eşe, dosta, arkadaşa en güzel 1 Nisan şakaları haberimizde

Yarın 1 Nisan 2020.. Her yıl olduğu gibi bu sene de 1 Nisan'da sevdiklerine şakalar yapıp, onları güldürmek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. "En güzel 1 Nisan şakaları telefon mesajları" yoğun olarak araştırılıyor. Corona virüs nedeni ile uzaktaki sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler ve evde birlikte yaşadığı ailesine şaka yapmak isteyenler için en güzel 1 Nisan şakalarını derledik..

EN GÜZEL 1 NİSAN ŞAKALARI

KARTON KUTU VE SU DOLU BALON

Karton bir kutu bulunur içine son raddeye kadar sisirilmis su dolu balon konur.Yüksekçe bir yerden gözümüze kestirdiğimiz kurbana su kutuyu tutar mısın denir. Sonra seyreyleyin gümbürtüyü. Balon patlar kutunun deliklerinden sular boşalır. Olay hos bir kovalamacayla son bulur.

DİŞ MACUNLU BİSKÜVİ

Bir paket kremali bisküvi alinir. Bir kac biskuvi ortadan bolunur ve kremalari alinir yerine dis macunu sikilir.Sirasi ile pakete bir dis macunlu bir normal biskuvu ust uste dizilir. Saka yapilacak arkadasin yanina gelindiginde bir tane agzimiza atariz sonra arkadasa ikram ederiz. Dogal olarak bööööoo bu ne bicim buskivi diyecektir. Siz durumu caktirmadan ne olmus gayet güzel deyip siradaki normal bisküviyide aziniza atarsiniz. Bir daha dene deyip siradaki öbür bisküviyi de tekrar ikram edersiniz.

KLASİK KALABALIK ORTAM ŞAKALARI

Kalabalikta yapilan sakalar vardir. Bunlar klasiklesmis sakalar olsa da bir bahsedelim. üç dört kisi bir araya gelinir, kalabalik bir sokakta yürümeye baslanir tam birileriyle karsilasildigi zaman sanki önünde ip varmis da sanki üzerinden geçiliyormus gibi bacaklar kaldirilir. Cok kisi olmasi inandiriciligi arttirir.Ya da ip yerine sanki bir sey varmis gibi bir yerde bir noktaya odaklanarak ayni anda bakilir. Bu arada saka yapilan kisilerin tepkisini gözlemlemek için bir kisi görevlendirilir. Hep birlikte yukari bir yere bakmak da olabilir ancak çok bilinen bir sakadir

BOYALI DÜRBÜN

Bu sakayi bilmeyen birini bulursaniz uygulayabilirsiniz. Bir borunun agiz kismi siyaha boyanir.Uygulama alaninda kendiniz gözünüze degdirmeden bakarsiniz. Aaa! ne enteresan bir de sen baksana sundan dersiniz. O kisi alir bakar “ee ne olmus bir sey yok ki” der fakat gözünün etrafindaki halkadan habersizdir. Bu sakayi birde recel sürerek deneyin isterseniz o da cok hos olur.

SICAK ÇAY BARDAĞI

Az bilinen bir sakadir bu. Masada oturuyorsunuzdur. Bir bardak cay ya da su gelmistir. Yoksa gidip alin gelmesini beklemeyin. Kurbana denir ki iki basparmağını masanin kenarina koyacaksin ben de bardagi iki parmaginin üstüne koyacagim hadi bakalim devirmeden alabilecekmisin. Tamam demesi için degisik gaz vermeler de yapilabilir. Bardagi koyun o biraz ugrasacak ve alamayacak hadi çek sunu diyecek. Siz ise tabiki çekmeyeceksiniz, çekip gideceksiniz o ise çirpinip duracak.

KİBRİT KUTUSUNDA TÜYLÜ CİSİM

Kirbit kutusunun içerisine siyah tüylü küçük bir iplik yumagi koyacaksiniz. Buna ince görünmez bir sicim baglayip alttan cevirerek kirbit kutusunun en uzak kosesine bantla yapistiracaksiniz. Kirbit kutusunu açarken ip siyah yumagi çekecektir. Ve böylece yumak kutudan firlayan acaip bir böcek hissi verecektir. Uygulamasi size kalmis. Not: yumak içerden kutuya takilmasin diye köseye ucgen bir rampa kurulmasi faydali olur 1 nisan şakaları

PÖRTLEYEN MANDALİN

Mandalina altindan para büyüklügünde kucuk bir kapak açilir. Kapak daha sonra yerine yerlestirilecegi için dikkatli kesilmelidir. Bu delikten içerideki etli meyva kismi çay kasigi yada baska bir sey yardimiyla itinayla çikarilir. Içerideki bosluga mayonez, reçel ya da un gibi seyler doldurulur. Kapak uygun bir sekilde yapistirilir.(Belli olmayacak sekilde turuncu bir iplikle bir kaç yerden dikilebilir). Kurban mandalinayi soymak için eliyle bir basinç uygular bu basinç meyvayi portlatip içini disina çikarir.

FOTOMONTAJ

Tanidigimiz birini fotografi varsa bundan iyi bir fotokopi alip gazetenin orta sayfalarindaki haberlere fotomontaj yapariz. Sonra gazeteyi onun okumasini saglariz bir yandan da kenarda durup ne yapacagina bakariz. Iyi uygulandigi taktirde çok eglendirici olur bu saka. Bir keresinde “Viagra kullanan yasli adam natasalarla yakalandi” konulu bir haberde basariyla uygulandigina tanik olduk bu sakanin.

KUSMA

Önce güzel bir melemen yaparsınız soğuduktan sonra şeker poşetine koyarsınız. Bunu ceketin içine saklayıp kalabalık bir ortama gidersiniz. Etrafa midesi bulanıyor imajı verip çaktırmadan poşetin içine kusma numarası yaparsınız. Etrafınızdaki insanların ilgisi size yönelince poşetin içine elinizi sokup melemeni elinizle yemeye başlarsınız. Dikkat edin çevredeki insanlar üzerinize kusmasın :) Bu çok mu iğrenç oldu :)

Patates Lokum Şakası

Patatesi lokum boyutunda küp küp kesiyoruz sonra onu una buluyoruz lokum oluyor. Birbirine çok benziyor, sonra onu anne babanıza ya da diğer arkadaşlarınıza yedirin.

Sprey Kutusu : Elinize bir sprey kutusu alın içini suyla doldurun ve hocanızın yanına gidin yanında hapşururmuş gibi yapın ve aynı anda spreyi sıkın görün bakın ne oluyor ? Biz hocaya spreyi gösterdiğimiz halde 15 dk kendine gelemedi.

Kayıp Aranıyor Şakası

Yine sela şakasında olduğu gibi bu da düşman başına diyebileceğimiz arkadaşlar tarafından yapılmış bir şaka. Arkadaşlarının vesikalık fotoğrafının altına “kayıp aranıyor,akli dengesi yerinde olmamakla beraber tehlikelidir, ısırabilir, bulanların insanlık namına aşağıdaki adrese getirmeleri rica olunur” yazıp bunu broşür olarak bastırdıktan sonra tüm apartmanlara yapıştırırlar.. Arızalı Asansör : Arızalı bir asansör bulun ve arızalı uyarısını kaldırın. Tam eşek şakası olur :) Ya da tam tersini sağlam asansöre arızalıdır yazın.

Kaynanaya Şaka

Kaynananızın evine tüp siparişi verin. kaynananızın evine damacana su ısmarlayın. Kaynananızın evine kanser dolayısıyla acil satılık kağıdı yazın mahalleye rezil olsun. Kayınpeder: Bir imama gidip hocam bir cenaze var yıkar mısın deyin, kayınpederin adresini verin. İlan Telefonu : Komşularınızın pencerelerine ve dükkanlara BURASI KİRALIK yazısı yapıştırıp, müracaat için sevmediğiniz birinin telefonunu verin. Kedim Kayboldu: Sokağa van kedinizin kaybolduğunu bulana 5 milyar vereceğinizi yazın. Kedi getirenlere bu benim kedim değil deyip almayın.

Akşama kuzu var : Eşe dosta telefon edip kuzu kestiğinizi akşam 6 da yemeğe beklediğinizi söyleyin, sonra işkembe çorbası içirin.

Misafirlikten Cayma: Eşe dosta telefon edip akşam oturmaya geleceğinizi söyleyin. Hazırlık yaptırın ama son anda cayın.

Öğrenciler İçin : Sınıf defterinin arasına siyah ipliği topak yapıp koymak. öğretmen açınca da örümcek deyip çığlık atmak. öğretmeni korkutmak.

Ayrılık Şakası: Arkadaşın sevgilisinin cep telefonu çaktırmadan alınır ve arkadaşa ayrılık mesajı çekilir. Akşam meyhaneye gidip şaka açıklanır.

Kolay Bilgisayar Ekranı Şakası: Basit fakat etkili bir numara: tüm masaüstünün bir ekran resmini (screenshot) alın ve kurbanınızın bilgisayarında bu resmi arka plan yapın. Daha sonra araç çubuğunu ve kısa yol simgelerini gizleyin ve zavallı kurbanınızın tekrar kontrolü sağlamak için yaptığı çabaları kahkahalarla izlemeye hazır olun. Diğer bir masaüstü şakası ise bu masaüstü resmini duvar kâğıdı yaparak, kurbanlarınızı en azından bir saniyeliğine de olsa monitörlerinin bozulduğuna inandırmak olabilir.