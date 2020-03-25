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  3. 1 milyon sahte maske vurgunu

1 milyon sahte maske vurgunu

1 milyon sahte maske vurgunu

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar tarafından talep gören maske üzerinden fırsatçılık yapmak isteyenlere polis göz açtırmadı.

DEVRİM TOSUNOĞLU 

Sultanbeyli Turgutreis Mahallesinde bulunan bir iş yerinde sahte maske üretildiği ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Araştırmada tekstil atölyesinde izinsiz ve hijyen kurallarına uygun olmayan biçimde maske üretimi yapıldığını tespit eden polis bu iş yerine baskın düzenledi. Baskında yaklaşık 1 milyon adet maske ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık koşulları hiçe sayılarak hazırlanan ve piyasaya sürülmek istenen 1 milyon maskenin ise zabıta tarafından imha edileceği öğrenildi.


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