1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs 2019 okullar, bankalar tatil mi?

1 Mayıs’ın resmi tatil olup olmadığı araştırılan konular arasında yerini aldı. 1 Mayıs 2019’da okullar tatil mi? Bu yıl Çarşamba gününe denk gelen 1 Mayıs’ta birçok kurum çalışmayacak. Okulların da tatil olmasıyla birlikte gözler bankalara çevrildi. İlk kez 1856’da başlayan 1 Mayıs eylemleri bir süre sonra özel bir güne dönüştü. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs 2019 resmi tatilidir.

1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs Çarşamba 2019 tarihinde okullar 1 günlüğüne tatil olacak.

1 MAYIS BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bankalar kapalı olacak. Kamu bankaları gibi özel bankalar da işlemlerini 2 Mayıs'tan itibaren yapacak. Bankamatikler ise aktif olacak.

1 MAYIS'TA PTT, ECZANE, HASTANE, SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

1 MAYIS NEDİR?

İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs tüm dünyada olduğu gibi Türrkiye'de de kutlanıyor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 MAYIS NASIL DOĞDU?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

TÜRKİYE'DE 1 MAYIS'IN TARİHİ

Osmanlı Devleti döneminde işçi örgütlenmesinin en gelişmiş olduğu yer Selanik'ti ve 1911 yılında burada tütün, liman ve pamuk işçileri, 1 Mayıs gösterisi düzenleyerek bu günü kutladılar. 1912 yılında İstanbul`da ilk defa 1 Mayıs kutlaması gerçekleşti.

1923 yılında 1 Mayıs günü yasal olarak "Emek ve Dayanışma Günü" ilan edildi.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı .

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi.