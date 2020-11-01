1 Kasım Pazar günü hava nasıl? Bugün hava durumu nasıl olacak?

Bugün hava durumunun nasıl olacağı vatandaşların sık sık aramaya yaptığı konulardan biri oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de günlük hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan verilere göre kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı bildirildi. Dışarı çıkıp pazar tatilini değerlendirmek isteyenler 1 Kasım Pazar günü hava nasıl sorusuna yanıt arıyor.

YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri), akşam saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İzmir'de ise 5 günlük hava durumu tahminlerine göre 5 günlük yağış bekleniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada ise "Deprem bölgesinde önümüzdeki 5 günlük periyotta yağış beklenmemektedir. Havanın genellikle parçalı bulutlu, gündüz en yüksek sıcaklıkların 19-22 derece, gece en düşük sıcaklıkların ise 8-11 derece civarında olacağı tahmin edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

5 günlük hava durumu tahminlerine göre ise; yağışların, İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri), akşam saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları da ise 2 ila 4 derece arasında düşüş beklenirken kuzey ve iç kesimlerde etkili olacak. Diğer bölgelerde düşüş beklenmiyor.