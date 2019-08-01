1 Ağustos günlük burç yorumları! Burcunuz bugün size ne anlatıyor?

1 Ağustos günlük burç yorumları yoğun olarak araştırılr konular arasında bulunuyor. Günlük burç yorumları insanşarın hayatlarında neler yaşayacağına dair tüyolar verebiliyor. Merkür retrosu yada tutulmaların burçları nasıl etkilediğini anlatıyor. . 1 Ağustos 2019 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumlarımızı okuyabilirsiniz..

KOÇ BURCU 1 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; yoğun enerjilerle dolu bir ayı geride bırakarak, ağustos ayına motivasyonun yüksek başlayabilirsin. Yaratıcılık gerektiren alanlarda, hayata geçirmek istediğin projeler için alan oluşturabilir, popüler olabilirsin. İlişkine yenilik katarken sürpriz gelişmeler yaşayabilir, sportif faaliyetler içinde olabilirsin. Birtakım riskler almak cazip gelebilir.

BOĞA BURCU 1 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; konforunu arttıracak yeni girişimlerde bulunman ve kendine yeni bir düzen oluşturman mümkün. Kişisel çabaların birçok alanda sonuç verirken, hem sosyal, hem de ailevi konular odak noktaların olabilir. Uzun süredir hayalini kurduğun evi ya da aracı satın alma fırsatı bulabilirsin.

İKİZLER BURCU 1 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; finansal konulardaki endişelerin, ummadığın kişiden gelebilecek yardımla, rahatlamana yardımcı olurken, seyahate çıkma isteğinde artabilir. Yakınlarından gelebilecek cazip fırsatları değerlendirmek isteyeceğin bir dönemdesin. Farklı yerler ve kültürler de ilgini çekebilir. Yazılı ya da sözlü kuracağın iletişimlerde cesaretin ve özgüveninle dikkat çekeceksin.

YENGEÇ BURCU 1 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; yeniay, kazançlarının artmasına ve yeteneklerini tekrar kullanmana imkân verirken, yeni bir bakış açısı geliştirerek gelir elde edeceğin işlere yönelebilirsin. Kendine yatırım yapmak isteyebilir ve ön plana çıkmak isteyebilirsin. Yaratıcı enerjin bugünden itibaren hız kazanabilir; endişe ve kaygılarının yerini yeni umutlar alabilir.

ASLAN BURCU 1 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; burcunda oluşan Yeniay, kişisel hedeflerine ışık tutarken, yeni fikirlerini eyleme geçirmen için oldukça cesur ve girişimci olmanı sağlayabilir. Aynı zamanda Merkür’ün de düzelmesiyle birlikte endişe ve takıntı yaptığın konuları tekrar ele alabilir, önyargılarından uzaklaşmaya başlayabilirsin.

BAŞAK BURCU 1 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; iç dünyanla, kendinle ya da hedeflediğin konularla ilgili farkındalık yaşarken, zaman zaman olaylara müdahil olamadığın durumlarla karşı karşıya kalabilir, nasıl bir yol izlemen gerektiğini bilemeyebilirsin. Motivasyonunu yükseltmen, düşünceni dağıtacak konulara eğilmen ve küçük molalarla planlarında istikrarı sağlaman mümkün.

TERAZİ BURCU 1 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; uzun süredir uğraş verdiğin iş ve kariyer hayatındaki aksama ve gecikmeler sona ererken, artık hedeflerine yön verebilir ve temkinli adımlarla ilerleyebilirsin. Hayatın tadını çıkartarak eğlenebileceğin gibi, özgür olabileceğin yeni bir ilişkiye de başlayabilirsin. Ancak çevrendekilere uyum sağlamak adına finansal dengeni zorlaman mümkün.

AKREP BURCU 1 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; yeniay iş ve kariyer alanında değişim ve dönüşümlerin kaçınılmaz olabileceğini vurgularken, bazı krizlerle ya da ilişkilerinden kaynaklı ani kararlar alabileceğini, yer değişikliği yapabileceğini gösteriyor. İletişim trafiğin artarken, ailene, akademik kariyerine ve sosyal projelere odaklanabilir, sürüncemede kalan kararlarını aktifleştirebilirsin.

YAY BURCU 1 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; dost Aslan burcunda oluşan yeniay, özgüvenini yükselterek kendini gösterebileceğin koşulları oluşturmanı sağlayabilir. Uzak veya kısa seyahatlerin yoğun olabileceği, hayata bakışının ve felsefenin değişebileceği, maddi kaynaklarını arttırmak için sorumluluk alabileceğin, hedeflerinden şaşmayacağın ve krizlerini yönetebileceğin dönemdesin.

OĞLAK BURCU 1 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; alınganlıklarını bir kenara bırakarak, karşındakilerin fikir ve desteklerine açık olmanda yarar var. Bütçene destekler getirebilecek olan yeniay, ortak kaynaklarının artmasını, miras ya da kredi gibi konuların gündemin olmasını sağlayabilir. Ancak taviz vermek istemiyorsan finansal konularda ani kararlardan uzak durmalısın.

KOVA BURCU 1 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; Ağustos ayına evlilik ya da ortaklık kurmak için hevesli başlayabilir, bu alanda fırsatlar yakalayabilirsin. Şu anda yaşadığın ilişkinle ilgili bazı sorgulamalar içinde olman, ani çıkışlar yapman ve egona hâkim olmakta zorlanman da mümkün. İş ortamında kendini merkeze koyarak aksayan durumları ele alabilir, kısa sürede toparlayabilirsin.

BALIK BURCU 1 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; iş, çalışma ve günlük rutinlerinde sorumluluklarının artmasıyla, tempon da yükselebilir. Çok fazla çalışmak zorunda kalabileceğin bir döneme giriyorsun. Bu ara planladığın işlerde ani değişimler mümkün. Bu yeniay ile yeni bir iş teklifiyle karşılaşabilir ve sağlığınla ilgili sorunların üstesinden gelebilirsin.(Kaynak:Askmoyra)