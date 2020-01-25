Zümrüdüanka nerede çekiliyor? Zümrüdüanka hangi konakta çekiliyor? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Zümrüdüanka dizisi, bu akşam FOX Tv ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Fragmanlarının izleyiciler tarafından beğeni topladığı yeni dizi Zümrüdüanka, imkansız bir aşkın duygu yüklü hikayesini anlatıyor. Kapadokya’nın masalsı dünyasında geçen aşk hikayesinin nerede çekildiği merak ediliyor. Detaylar haberimizde.

ZÜMRÜDÜANKA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimler Nevşehir’in göz bebeği Ürgüp’e bağlı Karağandere Mahallesinde yapılıyor.

ZÜMRÜDÜANKA HANGİ KONAKTA ÇEKİLİYOR?

Demirkan Konağı daha öncede Emrah ve Burcu Kıratlı’nın başrollerinde yer aldığı Aşk ve Mavi dizisinde kullanılmıştı. Konak belli dönemlerde ziyaretçilere açılarak, geziler düzenleniyor. Mustafapaşa köyünde yer alan Demirkan Konağı şimdi ise Zümrüdü Anka dizisi için kullanılacak. Dizinin zengin ailesi için de Nevşehir merkezde bir iş hanı kiralandı.

Dizinin bir başka çekim mekanı da Karağandere mahallesindeki metruk ev. Bu ev Ceren Yılmaz yani Zümrüt Kuloğlu’nun yaşadığı mahallede yer alıyor.

ZÜMRÜDÜANKA OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Açay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı, çekimleri Kapadokya’nın masalsı dünyasında yapılan “Zümrüdüanka” başarılı oyuncu kadrosu, güçlü aşk hikayesi ve sürükleyici temposuyla Cumartesi 20.00’de FOX’ta.