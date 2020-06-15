Zuhal Topal'la Sofrada neden yok, bitti mi? Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölüm ne zaman?

Fox TV’nin sevilen yarışma programlarından olan Zuhal Topal’la Sofrada’yı ekranda göremeyen izleyiciler internette arama yapıyor. Hafta içi her gün izleyici ile buluşan yemek yarışmasında gelinler 5 gün boyunca hünerlerini sergiliyor. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alan yarışmacı 15 bin TL’yi almaya hak kazanıyor. Sunuculuğunu Zuhal Topal’ın yaptığı Zuhal Topal’la Sofrada yeni bölüm tarihleri hakkında detaylar haberimizde.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA NEDEN YOK?

Hafta içi her gün yayınlan program hakkında son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan yarışma programı geçtiğimiz günlerde sezon finaline girdi.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Zuhal Topal’la Sofrada yeni bölüm tarihleri henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

SEZON FİNALİ BİRİNCİ KİM OLDU?

Bu akşam sezon finaliyle ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada birincisi izleyicileri şaşırttı! Zuhal Topal'la Sofrada bu haftanın kazananı 39 puanla Gülşah Hanım oldu. Gülşah Hanım 15 bin TL değerindeki büyük ödülün sahibi oldu. Roza Hanım 35 puanla haftanın ikincisi, Gökçe Hanım 31 puanla üçüncü, Zübeyde Hanım 26 puanla dördüncü ve Vahide Hanım 23 puanla beşinci oldu.