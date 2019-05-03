Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 3 Mayıs Zuhal Topal'la sofrada haftanın birincisi kim oldu?
Zuhal Topal’la Sofrada’da haftanın birincisi merak ediliyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada’da haftanın her günü belirlenen gelin hünerlerini sergilerken, kayınvalideler ise puanlıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı kazanan yarışmacı ise büyük ödülün sahibi oluyor. Zuhal Topal’la Sofrada’da dün Münevver yarıştı. Münevver’in menüsü genel olarak olumlu puan alırken, mantı ve pilav konusu ise tartışmalara yol açtı. Münevver günü 28 puan ile tamamladı.
Zuhal Topal’la Sofrada’da haftanın birincisi merak ediliyor. Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanan programın sunuculuğunu ise Zuhal Topal üstleniyor. Gelinlerin hünerlerini sergilediği yarışmada, kayınvalidelerin yanı sıra Zuhal Topal da puan veriyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor. Dün yarışan Münevver 28 puan toplarken, haftanın sonucunu belirleyecek olan bölümde ise Nurgül yarışacak.
2 MAYIS ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA KİM KAÇ PUAN VERDİ? ZUHAL TOPALLA PUAN DURUMU
FOX TV’nin ekranlarında yayınlanan Zuhal Topalla Sofrada’da puanlar henüz açıklanmadı. Belli olduğu takdirde haberimize eklenecektir.
2 MAYIS ZUHAL TOPAL’LA PUANLARI (MÜNEVVER’İN PUANLARI)
Aynur 4 puan
Dursune 4 puan
Havva 5 puan
Fatma 6 puan
Zuhal Topal 9 puan
TOPLAM 28 puan
ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA MÜNEVVER’İN MENÜSÜ (2 MAYIS 2019)
Tutmaç Çorbası
Hingel
Fırında Patlıcan Musakka
Arpa Şehriyeli Pirinç Pilavı
Havuç Salatası
Kadayıflı Kek Tatlısı
ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 29 NİSAN-3 MAYIS 2019
Hatice Gelin Ve Kayınvalidesi Dursune Hanım
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları arasında yer alan Hatice gelin 5 senedir evli. 29 yaşındaki Hatice gelin, aslen Zonguldaklı. Kayınvalidesi Dursune Hanım ise 38 yıllık evli ve dört çocuk sahibi. Gelini Hatice ile Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasına katılan Dursune Hanım, büyük ödülün sahibi olabilmek için gelinini desteğinden mahrum bırakmıyor.
Duygu Gelin Ve Kayınvalidesi Aynur Hanım
11 yıllık evli olan Duygu gelinin bir oğlu var. Kayınvalidesi Aynur Hanım ise 3 çocuk sahibi ve 56 yaşında.
Serap Gelin Ve Kayınvalidesi Havva Hanım
13 yıldır evli olan Serap gelin 31 yaşında. Kayınvalidesi Havva Hanım ise 41 yıldır evli ve 3 çocuk sahibi.
Münevver Gelin Ve Kayınvalidesi Emine Hanım
12 yıldır evli olan Münevver gelin, 2 çocuk annesi. Kayınvalidesi Emine Hanım ise, büyük ödülü kazanmak isteyen kayınvalidelerden birisi.
Nurgül Gelin Ve Kayınvalidesi Fatma Hanım
13 yıldır evli olan Nurgül gelin, iki çocuk annesi. Kayınvalidesi Fatma Hanım ise, 34 yıldır evli.