Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında kazanan isim Cuma gününün gelmesi ile beraber merak ediliyor. “Zuhal Topal’la Sofrada kim kazandı” sorusu araştırılıyor. FOX TV’de ekrana gelen yarışma programı hafta içi her gün ekrana geliyor. Yarışmada her gün farklı bir isim menü hazırlamaya çalışıyor. Hazırlanan menünün ardından tadımlar yapılıyor ve puanlar veriliyor. Zuhal Topal haftanın finalinde kaç puan verdiğini açıklıyor. 10 bin liralık büyük ödülün belli olacağı haftanın finalinde Gülşah Urcan yarışıyor. 25 Ocak Zuhal Topal’la sofrada yemek programında kazanan isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal’la Sofrada haftanın birincisi olan isim Sena ve Zeynep Hanım oldu. İki yarışmacı bu sonuçla birlikte 10 bin TL’lik büyük ödülü paylaşmış oldu.

İŞTE BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR

Sena Serçeoğlu ve kaynanası Hatice Hanım kimdir?

Haftanın ilk gününde yarışan Sena, 23 yaşında. 3 buçuk senelik evli olan yarışmacı aslen Bingöllü. Kayınvalide Hatice Hanım ise inatçı ve heyecanlı tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Filiz Çetin ve kaynanası Suzan Hanım kimdir?

22 Ocak Salı günü yarışmacısı Filiz Çetin, 35 yaşında ve 13 yıllık evli. İki çocuk annesi olan yarışmacı, heyecanlı ve enerjik olduğunu söylüyor. Kayınvalide Suzan Hanım ise sevecen ve dobra ve biraz ilgi meraklısı...

Gamze Arapkirli ve kaynanası Zehra Arapkirli kimdir?

Çarşamba günü ter döken olan Gamze Arapkirli, 23 yaşında ve 1,5 yıllık evli. Ardahanlı olan gelin hanım, 1 çocuk sahibi. Kayınvalide Zehra Hanım Sivaslı...

Zeynep Harman ve kaynanası Zeliha Harman kimdir?

24 Ocak Perşembe günü yarışan Zeynep Harman, 26 yaşında. 1 aylık evli olan Zeynep Hanım, Gaziantepli. Güneydoğu lezzetlerine hakim olan Zeynep Hanım, gözünü büyük ödüle dikti. Zeliha hanım ise otoriter birisi ve dediğim dedikçi birisi…

Gülşah Urcan ve kaynanası Esin Urcan kimdir?

10 bin liralık büyük ödülün belli olacağı haftanın finalinde yarışacak olan Gülşah Urcan, 33 yaşında ve 12 yıllık evli. 2 çocuk annesi olan gelin hanım tam bir mutfak düşkünü. Gülşah Hanım neşeli ve keyifli halleriyle dikkat çekecek birisi. Kayınvalide Esin Hanım ise güler yüzlü ve çok süslü.