Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi! 19 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada son bölümde kim kazandı?

Zuhal Topal’la Sofrada kim kazandı? Sorusu merak ediliyor. Zuhal Topal’la Sofrada bugün birinci kim oldu? FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topalla Sofrada’nın bir haftasının daha sonuna gelindi. Zuhal Topal’la Sofrada’nın 4. gününde Yeşim Onay hünerlerini sergiledi. Yeşim Onay’ın ana yemeği konu olurken, yarışmacıların basit menü seçtiği gündeme geldi. Kayınvalideler ise gelinlerin seçtiği menüye karışamayacaklarını belirtti. Bazı kayınvalideler menünün şov yapmak amaçlı bu şekilde seçildiğini ifade etti. 19 Nisan’da birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA KİM KAÇ PUAN VERDİ? ZUHAL TOPALLA PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki birincisi Seda ve İpek oldu.

GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Raife Hanım'ın sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada 12 Nisan haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu. Birinciyi ise Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puanlar belirledi. Haftanın birincisi aldığı 27 puanla Aynur Hanım oldu..

18 NİSAN ZUHAL TOPAL’LA PUANLARI (YEŞİM ONAY’IN PUANLARI)

Rüzgâr 4 puan

Ruhşan 4 puan

Songül 4 puan

Şaduman 7 puan

Zuhal Topal 9 puan

TOPLAM 28 puan

17 NİSAN ZUHAL TOPAL’LA PUANLARI (FATMA HALICI’NIN PUANLARI)

Rüzgâr 3 puan

Ruhşan 6 puan

Hacer 6 puan

Şaduman 4 puan

Zuhal Topal 8 puan

TOPLAM 27 puan

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA YEŞİM ONAY’IN MENÜSÜ (18 NİSAN 2019)

Brokoli Çorbası

Karides Güveç

Zeytinyağlı Enginar

Paçanga Böreği

Tuzda Balık

Ispanak Beğendi Yatağında Somon Ve Kuşkonmaz

Yeşil Salata

Fırında Tahin Helvası

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 15-19 NİSAN 2019

SEDA GÜL VE KAYINVALİDESİ RUHŞAN KAYA

Seda 21 yaşında ve düğünü için gün sayıyor. Seda hazırladığı bu mönüyle kayınvalidelerin gözüne girmeye çok kararlı. Kayınvalide Ruhsan Hanım ise gelinine sonuna kadar güveniyor ve büyük ödül bizim olacak diyor.

ELİF ÇALIŞAN VE KAYINVALİDESİ SENİHA ÇALIŞAN

Elif 30 yaşında 6 aylık evli aslen Mardinli biri birinden özel yemeklerle damakları şenlendirmeye aday. Kayınvalide çok aktif ve gelinine güvenen bir anne. Çalışan büyük ödül bizim kimse heveslenmesin diyor.

İPEK BORA VE KAYINVALİDESİ RÜZGÂR BÜYÜKTANKAYA

İpek 28 yaşında ve 2 çocuk annesi önceki hatalarından ders alan gelin bu sefer yemeklerine çok güveniyor. Kayınvalide Rüzgâr Hanım ise kahkahaları ile öne çıkan ama bir o kadar da otoriter biri. Haftaya damga vuracak isimler arasında.

FATMA HALICI VE KAYINVALİDESİ SONGÜL KAYHAN

Fatma 26 yaşında ve 4 yıllık evli. Fatma yemekleri ile mutfakta büyük bir şova hazırlanırken, Songül hanımda büyük ödüle uzanmak için hesaplar yapmakta.

YEŞİM ONAY VE KAYINVALİDESİ HACER ONAY

Yeşim 38 yaşında ve bir çocuk annesi. Aslen kabin memuru olan gelin yarışmaya oldukça iddialı bir şekilde giriş yaptı. Gelinine güvenen Hacer Hanım büyük ödül bizim kimse heveslenmesin diyor.

ŞENNUR CEBECİ VE KAYINVALİDESİ ŞADUMAN ER

Şennur Trabzonlu 26 yaşında ve 2 çocuk annesi. Karadeniz yemekleri ile lezzet şöleni hazırlamaya aday. Kaynana ve gelin büyük ödüle uzanmak için planlar yapmaya hazırlanıyor.