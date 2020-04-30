Zuhal Topal'la Sofrada 30 Nisan puan durumu! Zuhal Topal'la Sofrada günün birincisi kim?

Zuhal Topal'la Sofrada günün birincisi kim? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Ekranların en sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları arasında heyecanlı ve kıyasıya rekabet yaşanmaya devam ediyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan kişi 15 bin TL'nin sahibi oluyor. Zuhal Topal'la Sofrada 30 Nisan puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 30 NİSAN PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada günün birincisi henüz açıklanmadı. Konu hakkında detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAKKINDA

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturuyor! Her bölüm kıyasıya rekabet yaşanıyor...

Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program hafta içi her gün 16.00'da FOX’ta.