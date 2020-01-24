Zuhal Topal'la Sofrada 24 Ocak kim kazandı? İşte Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu

Zuhal Topal’la Sofrada 24 Ocak kim kazandı? merak ediliyor. FOX Tv ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler tadım yaparak puanlıyor. Gün sonunda Zuhal Topal da kendi puanını veriyor. Hafta boyunca yarışan yarışmacılardan en yüksek puanı alan gelin birinci olarak 15 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Zuhal Topal’la Sofrada puan durumu araştırılıyor. Haftanın birincisi ve puan durumu ile ilgili bilgiler haberimizde.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI

20 Ocak Pazartesi Güllü Gökdoğan, 21 Ocak Salı Melek Dinçkul, 22 Ocak Çarşamba Derya Gençay ve 23 Ocak Perşembe günü de Jemal Taganova yarıştı. Haftanın son günü ise Büşra Karakoç yarışıyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi henüz belli olmadı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU

Güllü Gökdoğan - 24

Melek Dinçkul - 29

Derya Gençay - 31

Jemal Taganova - 26

Büşra Karakoç - (henüz puanlanmadı)

ZUHAL TOPAL'LA SOFRAFA HAKKINDA

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturuyor! Her bölüm 15 bin TL'lik büyük ödül için kıyasıya rekabet yaşanıyor.

Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program hafta içi her gün 16.00'da FOX’ta.