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  3. Zuhal Topal'la Sofrada 2 Haziran 2020 puan tablosu! Zuhal Topal'la Sofrada gün birincisi kim?
02 Haziran 2020 Salı 16:00 | Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada 2 Haziran 2020 puan tablosu! Zuhal Topal'la Sofrada gün birincisi kim?

Zuhal Topal'la Sofrada 2 Haziran 2020 puan tablosu! Zuhal Topal'la Sofrada gün birincisi kim"

Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün Fox TV ekranlarında yayımlanmaya devam ediyor. Gelin ve kayınvalidelerin beraber yarıştığı programda yarışmacılar en yüksek puanı almaya çalışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada gün birincisi kim oldu? Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı programda en iyi yemekler ve sofra düzenlerinden puanlama yapılıyor. Haftanın son gününden en yüksek puanı alan kişi 15 bin TL'nin sahibi oluyor. Detaylar haberimizde.

Zuhal Topal’la Sofrada 2 Haziran puan durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta içi her gün Fox TV ekranlarında yayınlanan yemek yarışması koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerini sonlandırmak yerine konsept değişikliğine gitti. Değişiklikle beraber yarışma programı lüks bir villada çekiliyor. Zuhal Topal’la Sofrada gün birincisi kim oldu? Gelin ve kayınvalidelerin beraber yarıştığı programda yarışmacılar en yüksek puanı almaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı 15 bin TL'yi almaya hak kazanıyor. Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal’la Sofrada 2 Haziran gün birinci henüz açıklanmadı Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA 2 HAZİRAN PUAN TABLOSU

                           Serpil Gelin       Ebru Gelin

Özden Hanım:             6

Şenay Hanım:              5

Hatice Hanım:              5

Ayfer Hanım:                4

Gülsüm Hanım:

Zuhal Topal:

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA 1-5 HAZİRAN YARIŞMACILARI KİM?

Pazartesi: Serpil Ateşoğlulları ve Gülsüm Sedef Soylu

Salı: Ebru Çiftçi Usta ve Ayfer Usta. Ebru Kilisli

Çarşamba: Yasemin Garip ve Hatice Garip. 26 yaşında 2 çocuk annesi Çankırılı

Perşembe: Burcu ve Şenay Topluoplu. 29 yaşında 2 çocuk annesi.

Cuma: Tuba ve Özden Yerlikayaoğlu. 31 yaşında aslen Rizeli.


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