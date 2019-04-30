Zuhal Topal'la puan durumu! Zuhal Topal kaç puan verdi?

Zuhal Topal’la Sofrada’nın puan durumu merak konusu oldu. FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada’da her gün bir yarışmacı diğerlerini misafir ediyor ve hünerlerini sergiliyor. Zuhal Topal’la Sofarada’da bugün Duygu yarışacak. Haftanın ilk gününde ise ev sahibi Hatice Koç oldu. Menüsü eleştirilen Hatice’nin tatlısının hamuru da tepki aldı. Masadaki mumlar tepki toplarken, “Romantik bir yerde otururuz olur da böyle bir yemekte olmaz.” şeklinde eleştiri yapıldı. Hatice Koç, günü topladığı 25 puanla tamamladı.

30 NİSAN ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA KİM KAÇ PUAN VERDİ? ZUHAL TOPALLA PUAN DURUMU

FOX TV’nin ekranlarında yayınlanan Zuhal Topalla Sofrada’da puanlar henüz açıklanmadı. Belli olduğu takdirde haberimize eklenecektir.

29 NİSAN ZUHAL TOPAL’LA PUANLARI (HATİCE KOÇ’UN PUANLARI)

Aynur 6 puan

Havva 3 puan

Emine 4 puan

Fatma 5 puan

Zuhal Topal 7 puan

TOPLAM 25 puan

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA HATİCEN KOÇ’UN MENÜSÜ (29 NİSAN 2019)

Köz Domates Çorbası

Kıymalı Pide

Sebzeli Et Graten

Pirinç Pilavı

Mevsim Salata

Hatun Tatlısı

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 29 NİSAN-3 MAYIS 2019

Hatice Gelin Ve Kayınvalidesi Dursune Hanım

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları arasında yer alan Hatice gelin 5 senedir evli. 29 yaşındaki Hatice gelin, aslen Zonguldaklı. Kayınvalidesi Dursune Hanım ise 38 yıllık evli ve dört çocuk sahibi. Gelini Hatice ile Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasına katılan Dursune Hanım, büyük ödülün sahibi olabilmek için gelinini desteğinden mahrum bırakmıyor.

Duygu Gelin Ve Kayınvalidesi Aynur Hanım

11 yıllık evli olan Duygu gelinin bir oğlu var. Kayınvalidesi Aynur Hanım ise 3 çocuk sahibi ve 56 yaşında.

Serap Gelin Ve Kayınvalidesi Havva Hanım

13 yıldır evli olan Serap gelin 31 yaşında. Kayınvalidesi Havva Hanım ise 41 yıldır evli ve 3 çocuk sahibi.

Münevver Gelin Ve Kayınvalidesi Emine Hanım

12 yıldır evli olan Münevver gelin, 2 çocuk annesi. Kayınvalidesi Emine Hanım ise, büyük ödülü kazanmak isteyen kayınvalidelerden birisi.

Nurgül Gelin Ve Kayınvalidesi Fatma Hanım

13 yıldır evli olan Nurgül gelin, iki çocuk annesi. Kayınvalidesi Fatma Hanım ise, 34 yıldır evli.