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  3. Zuhal Topal'la puan durumu! Zuhal Topal kaç puan verdi?

Zuhal Topal'la puan durumu! Zuhal Topal kaç puan verdi?

Zuhal Topal'la puan durumu! Zuhal Topal kaç puan verdi"

Zuhal Topal’la Sofrada’da puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün yayınlanan programın sunuculuğunu Zuhal Topal üstlenirken, yarışmacılar hünerlerini sergiliyor. Diğer yarışmacıların yemekleri puanladığı Zuhal Topal’la Sofrada’da dün günün yarışmacısı Hatice Koç oldu. Hatice Koç’un menüsü basit bulundu ve tepki çekti. Aynur Hanım ise “Benim gelinim çok pratiktir.” diye yorum yaptı. Tatlının hamuru kalın bulunurken, çıtır çıtır olmadığı için eleştirildi. Hatice Koç, günü 25 puanla tamamladı.

Zuhal Topal’la Sofrada’nın puan durumu merak konusu oldu. FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada’da her gün bir yarışmacı diğerlerini misafir ediyor ve hünerlerini sergiliyor. Zuhal Topal’la Sofarada’da bugün Duygu yarışacak. Haftanın ilk gününde ise ev sahibi Hatice Koç oldu. Menüsü eleştirilen Hatice’nin tatlısının hamuru da tepki aldı. Masadaki mumlar tepki toplarken, “Romantik bir yerde otururuz olur da böyle bir yemekte olmaz.” şeklinde eleştiri yapıldı. Hatice Koç, günü topladığı 25 puanla tamamladı.
 
30 NİSAN ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA KİM KAÇ PUAN VERDİ? ZUHAL TOPALLA PUAN DURUMU
FOX TV’nin ekranlarında yayınlanan Zuhal Topalla Sofrada’da puanlar henüz açıklanmadı. Belli olduğu takdirde haberimize eklenecektir.
 
29 NİSAN ZUHAL TOPAL’LA PUANLARI (HATİCE KOÇ’UN PUANLARI)
Aynur 6 puan
Havva 3 puan
Emine 4 puan
Fatma 5 puan
Zuhal Topal 7 puan
TOPLAM 25 puan
 
ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA HATİCEN KOÇ’UN MENÜSÜ (29 NİSAN 2019)
Köz Domates Çorbası
Kıymalı Pide
Sebzeli Et Graten
Pirinç Pilavı
Mevsim Salata 
Hatun Tatlısı
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 29 NİSAN-3 MAYIS 2019
Hatice Gelin Ve Kayınvalidesi Dursune Hanım
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları arasında yer alan Hatice gelin 5 senedir evli. 29 yaşındaki Hatice gelin, aslen Zonguldaklı. Kayınvalidesi Dursune Hanım ise 38 yıllık evli ve dört çocuk sahibi. Gelini Hatice ile Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasına katılan Dursune Hanım, büyük ödülün sahibi olabilmek için gelinini desteğinden mahrum bırakmıyor.
 
Duygu Gelin Ve Kayınvalidesi Aynur Hanım
11 yıllık evli olan Duygu gelinin bir oğlu var. Kayınvalidesi Aynur Hanım ise 3 çocuk sahibi ve 56 yaşında.
 
Serap Gelin Ve Kayınvalidesi Havva Hanım
13 yıldır evli olan Serap gelin 31 yaşında. Kayınvalidesi Havva Hanım ise 41 yıldır evli ve 3 çocuk sahibi.
 
Münevver Gelin Ve Kayınvalidesi Emine Hanım
12 yıldır evli olan Münevver gelin, 2 çocuk annesi. Kayınvalidesi Emine Hanım ise, büyük ödülü kazanmak isteyen kayınvalidelerden birisi.
 
Nurgül Gelin Ve Kayınvalidesi Fatma Hanım
13 yıldır evli olan Nurgül gelin, iki çocuk annesi. Kayınvalidesi Fatma Hanım ise, 34 yıldır evli.
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